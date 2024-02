Blocages agriculteurs : le voyage peut-il être annulé ? 🔑

Le monde rural et agricole est en ébullition depuis de nombreux jours.La colère est montée du sud-ouest pour gagner la capitale française. La fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles (FRSEA) et les Jeunes agriculteurs ont voulu marquer les esprits et faire réagir l'exécutif français.Depuis lundi dernier, des centaines de tracteurs ont convergé vers Paris,d'après le dernier recensement de nos confrères de TF1. Certains de ces axes se trouvent à proximité immédiate des aéroports d'Orly, comme l'A6 (actuellement fermée), et de Roissy, pour l'A1 (fermée). De plus, comme nous avons pu vous l'apprendre, l'infrastructure aéroportuaire de Toulouse fait l'objet d'actions régulières pour entraver son accès.Les conséquences des blocages des agriculteurs sont bien réelles sur l'activité des professionnels du tourisme.La plateforme Kombo annonce enregistrer près deavec des demandes en forte hausse, + 50% par rapport à la normale.Les clients cherchent des alternatives, notamment en train.Même si les syndicats ont appelé à la levée des barrages voici un rappel des règles juridiques. Nous avons demandé à Chloé Rezlan, avocate associée et co-fondatrice du cabinet Adeona Avocats, son avis sur la question.