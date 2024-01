Blocage de Paris : Quelle est la situation des aéroports parisiens ?

Voici les différents lieux ciblés par les manifestants : l’aire de Chennevières (A1), à hauteur de Jossigny (A4), à Ourdy (A5), Villabé (A6), au péage de Buchelay (A13), à Longvilliers (A10), entre le pont de Gennevilliers et la D311 (A15) et à hauteur de l’échangeur D301 de L’Isle-Adam (A16).



Les dernières informations font état de 40 actions de blocage dans toute la France.



Des opérations escargots ont lieu du côté de Toulouse, où l'accès à la Gare de Matabiau est rendu difficile.



A Lyon, particulièrement ciblée par les appels au blocage, la circulation est ralentie depuis Dardilly, via la M6, le périphérique Nord et la D383, puis depuis Lyon 7e / Gerland, via la D383.



En Normandie, l'A13 est elle aussi envahie par les tracteurs.



La préfecture de l'Eure rapporte qu'un blocage a lieu actuellement entre les sorties 16 (Douains) et 17 (St-Aubin / Gaillon) dans les 2 sens. Un appel à arrêter la circulation autour du péage de Buchelay (78) a été lancé autour de 13h.



La circulation est actuellement paralysée, à hauteur de Rocquencourt, en direction de Paris.



Si différents syndicats ont appelé à assiéger la capitale, dès ce lundi 29 janvier 2024, d'autres organisations régionales affirment que leurs adhérents partiront et arriveront mardi 30 janvier.



D'ailleurs ce même jour, la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricole de la Haute-Garonne appelle les agriculteurs à bloquer l'aéroport de Toulouse.