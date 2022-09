Sécheresse : y aura-t-il de la neige (artificielle) à Noël ? 🔑

Malheureusement, le sujet de l'énergie a repoussé les professionnels de la montagne dans le court terme.



Nous aurions plutôt besoin de regarder loin devant, pour gérer sur un temps plus long ces sujets, mais ce n'est pas vraiment le cas

Nous devons prendre des décisions basées sur les faits et non une idéologie. Une seule station a réfléchi sur l'après ski, c'est Métabief. A aucune moment le modèle n'a été questionné.



Nous devons tous nous se mettre autour d'une table pour savoir quel business modèle nous voulons dans 10 ans.

L'impact du changement climatique sur le tourisme ce n'est pas tant le problème que les impacts du tourisme sur le changement climatique. L'activité est fondée sur la mobilité.



Aujourd'hui la dépendance de nos territoires au tourisme, pose la question de la contribution de la montagne à l'effort de réduction des gaz à effet de serre,

Et c'est un peu tout le débat provoqué par la sécheresse, la sobriété énergétique et le covid.Sauf que dès qu'un grain de sable paralyse les remontées mécaniques ou les mairies, les acteurs se ruent à Paris pour demander des aides." peste Camille Rey Gorrez, la directrice de l'Association Mountain Riders.C'est aussi tout le problème des retenues collinaires qui repoussent encore de quelques années le débat sur le développement centré autour du tout ski. Et encore nous ne parlons pas des impacts sur le ruissellement de l'eau, la biodiversité, les villages en contrebas, etc.Pour Guillaume Desmurs, le cofondateur du Lama Project, la montagne française est arrivé au bout d'un modèle, sans préparer la suite.Bien souvent dans les médias, le débat de la hausse foudroyante des coûts n'a comme perspective que l'hiver à venir. La question est de savoir si les remontées pourront ouvrir et les skieurs dévaler les pentes.Rares sont ceux qui regardent plus loin, alors que l'année 2022 ressemble de plus en plus à une répétition générale des saisons futures." interpelle Hugues François.La succession des crises doit amener les acteurs et les habitants à répondre à cette interrogation :