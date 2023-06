Europe : Que vont engendrer des étés toujours plus extrêmes ?

Ce qui signifie un plus grand nombre de décès et d'hospitalisations.



Les vagues de chaleur sont les phénomènes météorologiques extrêmes les plus meurtriers en Europe et la vulnérabilité croissante de la population européenne due au vieillissement et à l'urbanisation exige la mise en œuvre urgente de mesures visant à prévenir les pertes de vies humaines,

"Les dernières projections climatiques à long terme indiquent que l'Europe méridionale et centrale deviendra encore plus sèche et plus chaude au cours du 21e siècle, ce qui aura des conséquences dévastatrices pour le secteur agricole,

" poursuit l'agence.Ce n'est pas tout, car les inondations se feront aussi plus fréquentes et extrêmes.En juillet 2021, la Belgique subissait des pluies dantesques causant 39 décès. L'évènement est appelé à se répéter.Les fortes précipitations devraient se multiplier dans la majeure partie de l'Europe, entraînant une augmentation de l'incidence des inondations, en particulier dans le nord-ouest et le centre de l'Europe.Sur les 20 dernières années,et augmentent en moyenne de plus de 2 % par an.Et ces constats alarmants sont les mêmes pour les sécheresses et les incendies.L'hiver passé a été exceptionnellement sec entrainant une faible humidité du sol, de faibles débits fluviaux et une réduction des réserves d'eau." mais pas seulement.Le tourisme va devoir s'adapter et sans doute faire face à des arbitrages en sa défaveur et des débats publics, comme nous l'avons vu avec Cannes, récemment.