Dans un scénario moins favorable (émission de gaz à effet de serre, ndlr), les sécheresses pourraient augmenter de 2 à 5 fois plus, notamment au niveau de leur gravité.



Et la sécheresse aura aussi des répercussions sur les feux de forêt, avec une augmentation de 30 à 40% chaque année des risques d'incendies. Les images que nous avons vues en Australie ne seront pas seulement réservées à ce pays,

Entre la fin du mois et la fin du monde, les gens vont choisir la fin du mois, c'est une date limite plus proche.



Il n'est jamais trop tard pour faire des choses, mais cela va devenir de plus en plus dur et coûteux, ne rien faire sera encore pire,

Quelques jours avant le 1er confinement, TourMaG avait échangé avec un expert du changement climatique au sein de l'Agence européenne pour l'environnement. A l'époque, l'Australie connaissait des incendies monstres qui emportaient 18,6 millions d'hectares de végétation et touchaient 3 milliards d'animaux." confiait alors Wouter Vanneuville.Pour ce scientifique, si rien n'est fait dans les prochaines décennies alorsTerre densément boisée, la Gironde et la Nouvelle Aquitaine ont vécu un épisode inédit de par son importance, mais dans une zone particulièrement exposée au risque d’incendie de forêt.D'après la plateforme européenne d'adaptation au climat Climate-ADAPT,En Nouvelle-Aquitaine, le risque passera de 1,7 jour actuellement à 10,1 jours, quand en la PACA pourrait voir le nombre de jours multiplié par 3 (passant de 6,6 jours à 21,3 jours).Entre 1980 et 2020, les pertes économiques totales liées aux événements météorologiques et climatiques se sont élevées à 450-520 milliards d'euros (en euros de 2020) dans les 32 pays membres, toujours selon l'Agence européenne pour l'environnement.La France arrive 2e dans ce tragique classement derrière l'Allemagne.Entre la sécheresse qui touche notre pays, les vagues de chaleur et les incendies, nous avons ces derniers mois vécu un condensé des années à venir, si l'humanité décide de ne jamais regarder droit dans les yeux l'impact de sa façon de vivre." m'expliquait Wouter Vanneuville, expert du changement climatique à l'Agence européenne pour l'environnement.