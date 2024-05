N. Dayot : « Les campings seront très fiers d'afficher le label Destination d'Excellence »

a priori

Oui tout à fait, il nous a été demandé si nous souhaitions en faire partie.Nous n'en doutions pas, étant donné le poids que le camping représente au sein de l'économie touristique française - nous réalisons la moitié de la fréquentation de l'été à nous seuls.Il nous paraît aussi important que la Fédération française de camping et de caravaning (FFCC), qui représente les campeurs avec lesquels nous travaillons activement, puisse participer aux travaux.De notre côté, nous sommes prêts, bien entendu, à valoriser le label auprès de nos campings, soit 1 300 adhérents.Déjà, il y a plusieurs mois, nous avions participé aux travaux préparatoires. Des réflexions ont été menées, certaines pistes évoquées, notamment au sujet de l'interaction avec le classement des hébergements touristiques. Finalement, le label « Destination d'excellence » en est totalement déconnecté, et c'est ce que nous souhaitions.Il est vrai que depuis la concertation de l'année dernière, nous n'avons pas eu de nouvelles sur le projet, mais nous n'avons pas pour autant d'inquiétudes particulières, dans la mesure où les demandes que nous avions formulées à l'époque ont été prises en compte, c'est-à-dire qu'il y a une étanchéité totale entre le classement étoiles et le label « Destination d'Excellence ».Pour vous resituer, dans les réflexions de départ, des ponts avaient été imaginés entre les deux. Pour nous, il était très important qu'il y ait cette étanchéité, puisque les deux démarches ne répondent pas aux mêmes objectifs. C'était important en termes de lisibilité, et l'État nous a parfaitement entendus le sujet.D'une manière générale, quand on lit l'arrêté, on constate que l'État abien pris en compte les subtilités de la transition entre « Qualité Tourisme » et « Destination d'excellence ».Quant aux organismes qui vont évaluer les candidats au label, je note que les CCI n'apparaissent plus, sauf erreur de ma part, et que ce sont plutôt les territoires qui sont visés dans l'arrêté. J'imagine qu'il s'agit des Offices du tourisme, des CDT ou des CRT.Dans tous les cas, ce qui nous paraît très important, encore une fois, c'est que les professionnels du tourisme, c'est-à-dire les fédérations représentatives du secteur, soient autour de la table, dans le cadre du comité national de gestion du label (CNGL) .Il faut que cela soit participatif et que les représentants des professionnels du tourisme soient associés au plus près à tous ces outils qui sont très importants pour qualifier le tourisme français. Et qui qualifie le tourisme français ? Qui porte sa qualité ? Ce sont les professionnels.