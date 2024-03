Travel-Insight : 21 nouveaux clients en 2023

Début 2023, l'agence a lancé un nouveau rendez-vous mensuel intitulé « 50’ Insight » pour présenter à ses clients l'ensemble des tendances et des nouveautés en termes de communication et de digital.



Chaque atelier s'articule autour de thèmes précis, études de cas à l’appui, afin d’informer sur les dernières tendances des réseaux sociaux, de la communication digitale, du marketing d’influence, des relations presse ou de l’événementiel.



Ces formations dispensées en 50 minutes sont suivies de moments d'échanges privilégiés où chacun peut débattre, poser des questions et partager son expérience.



L'entreprise prévoit "un développement stable pour 2024."



Stanislas Lucien, directeur associé ajoute : "En 2024, notre agence s'engage à renforcer ses capacités en matière de gestion de la relation client, en adoptant une stratégie orientée "luxe" pour l'ensemble de nos comptes.



Nous prévoyons le déploiement d'une d'intégration du compte améliorée, ainsi que l'introduction de nouveaux outils et processus, conçus pour placer la relation client au cœur de nos priorités opérationnelles. Cette initiative vise à nous permettre d'anticiper de manière plus efficace les besoins de notre clientèle et de répondre de manière proactive à leurs attentes élevées en soignant notre approche. "