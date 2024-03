Le Forum des Pionniers lance sa 22e édition

L'île de la Réunion Tourisme est fière d'être partenaire de ce Forum qui réunira 130 décideurs du secteur touristique sur notre Île Intense. C'est pour nous tous une formidable opportunité : l'Hexagone est évidemment un marché déterminant puisqu'il représente plus de 80% de nos visiteurs extérieurs. Ces liens déjà très forts peuvent encore être resserrés. Pour cela, nos Pitons, cirques et remparts reconnus par l'UNESCO seront nos meilleurs ambassadeurs. Mais notre art de vivre, notre culture et notre sens de l'accueil sont aussi le socle de ce tourisme respectueux de ce que nous sommes. C'est la clé de nos succès. Et c'est ainsi que nous continuerons de rayonner.

Nous sommes très heureux que l’île de la Réunion accueille le Forum des Pionniers pour une édition qui promet des échanges et débats inspirants autour des enjeux actuels du secteur du tourisme et des voyages ainsi que de belles rencontres professionnelles. Nous avons hâte de retrouver aux côtés de Travel-Insight la communauté des Pionniers, et d’accueillir parmi elle de nouveaux participants.

Pour la 22ème édition du Forum des Pionniers, et notre 2ème année en tant que co-organisateurs, nous sommes ravis d’emmener les Pionniers à la découverte de La Réunion. De nombreux participants de l’année dernière sont déjà inscrits pour l’édition 2024. Cet événement est un immanquable de notre secteur, un moment privilégié pour échanger, réseauter, et découvrir une destination riche en culture et en nature.

Cette édition sera placée sous le thème de “la création de valeur plurielle : relever le défi”. L’objectif de cette édition de Forum des Pionniers est deLa notion de “” est alors multiple : création de valeur pour les collaborateurs à l’heure où le sens au travail est un facteur d’épanouissement, création de valeur pour les clients dont la satisfaction conditionne la fidélisation, et création de valeur pour les produits en répondant aux préoccupations en matière d’environnement, d'éthique et de responsabilité sociale.Victime de son succès, le salon ne dispose déjà. Deont déjà confirmé leur présence, tels que Allianz, Theta, Frenchbee, American Express, Kiwi ou encore Agapé et Lux Hôtel., président de l'île de La Réunion Tourisme , directrice de l’ESCAET.» -, Directeur associé de Travel-Insight.