La Réunion : les arrivées aériennes progressent de 3 % au 1er trimestre

" Cette excellente nouvelle ne doit pas occulter une réalité contrastée : celle de la baisse de la consommation locale. Celle-ci décroit depuis l’année dernière. Face à cette situation, il faut un regard lucide et une démarche commune pour être tactiques et efficaces " ajoute Patrick Lebreton.



La demande intérieure est en effet, en repli, avec une baisse de 33 % des séjours locaux en février 2025 et une chute de 51,6 % des nuitées marchandes en janvier (Cabinet Synthèses).



Face à cette situation contrastée, le Comité Réunionnais du Tourisme a défini plusieurs axes d’action. Un plan de communication local sera déployé dès les vacances de mai pour stimuler la consommation liée aux activités de tourisme et de loisirs. À l’échelle nationale, une campagne de promotion de la destination Réunion est prévue dès la sortie de crise.



Par ailleurs, les autorités misent sur la diversification et la conquête de nouveaux marchés afin d’élargir la base de clientèle. Un plan structuré et collaboratif de gestion de crise vise également à renforcer la résilience du secteur face à de futurs épisodes sanitaires ou climatiques.



Ces initiatives doivent permettre de soutenir les acteurs réunionnais à court terme tout en préparant le secteur aux défis à venir. « La relance de la consommation locale, c’est un enjeu qui doit lier, sur le long terme, tous les acteurs du tourisme réunionnais », conclut Patrick Lebreton.