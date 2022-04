Air Austral va rouvrir la ligne Réunion - Chennai en mai

Programme des vols régional

Réunion-Mayotte :

Minimum un vol par jour et jusqu’à 9 vols hebdomadaires.



Réunion-Maurice :

Minimum un vol par jour et jusqu’à 4 vols par jour.



Madagascar :

Air Austral est désormais autorisée à desservir Tananarive au départ de La Réunion à raison de 4 fréquences par semaine. Les jours d’opérations et horaires des deux fréquences additionnelles sont actuellement en attente d’approbation par l’aviation civile malgache.



Réunion-Johannesburg : jusqu’à 3 fréquences par semaine.

Réunion-Seychelles : jusqu’à deux fréquences par semaine.

Réunion-Moroni (Comores) : jusqu’à deux fréquences par semaine.



En parallèle, la compagnie Air Austral renforce son programme des vols long-courrier entre La Réunion et Paris, ainsi qu’entre Mayotte et Paris, sur la haute saison, par l’ajout de capacité additionnelle en période de vacances scolaires, indique la compagnie aérienne dans un communiqué.