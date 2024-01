L'aéroport La Réunion Roland Garros dépasse les niveaux pré-covid

Les liaisons entre l’aéroport La Réunion Roland Garros et Madagascar sont, actuellement, assurées par Air Austral et Corsair.



La fréquentation des lignes sur l’Afrique du Sud et les Seychelles remonte sans retrouver pour autant son niveau de 2019, contrairement à la desserte des Comores (+4% par rapport à 2019).



Sur le long-courrier international, le ligne Réunion-Bangkok enregistre une forte progression (près de 51.500 passagers, +21% par rapport à 2019). La liaison entre La Réunion et Chennai (sud de l’Inde) a, quant à elle, été interrompue par Air Austral, fin mars 2023.