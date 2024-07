Comment l'Île de La Réunion repense son tourisme 🔑

Il s’agit de regrouper les compétences touristiques de la FRT et de l'IRT qui sont au service de la destination, de donner une nouvelle impulsion pour mieux promouvoir nos territoires et savoir-faire, de mieux accompagner les professionnels réunionnais et mieux communiquer auprès des différentes cibles, locales comme extérieures. C’est un défi de taille qui nous attend et que nous préparons depuis plusieurs mois avec pour objectif d’être opérationnel dès 2025

Nous formons déjà les collaborateurs des OT pour qu'ils puissent mieux accompagner les acteurs de leurs territoires respectifs

Pour cela, nous créons des collaborations via des fonds OPCO, pour de la formation touristique sur le numérique, la RSE... Nous mettons cette enveloppe à la disposition des Offices de tourisme et nous nous chargeons de l'animation

ce que nous essayons de faire modestement aujourd'hui

cet EPIC va notamment rassembler les missions d'accueil sur le territoire, de promotion locale, d'innovation et prospective, de communication et d'animation de l'écosystème touristique local

Pour mener à bien ce changement, la destination est en train deDéjà la vingtaine d'Offices du tourisme existants ont laissé la place à(Nord, Est, Ouest et deux OT dans le Grand Sud).Bientôt, ce sera au tour de la(FRT) - qui soutient le développement touristique local en fédérant le réseau des Offices de tourisme - d'intégrer avec l'IRT, le», poursuit Patrick Lebreton.Pour l'heure, la création de ce Comité Réunionnais du Tourisme n’est pas encore finalisée et le recrutement de son (ou sa) directeur(trice) général(e) est toujours en cours.Néanmoins, la FRT y voit le moyen d'. «, explique Christian Loga, le directeur de la FRT.».Mais, convaincu de la nécessité de professionnaliser l'offre d'accompagnement et de formation de l'écosystème touristique réunionnais, «», poursuit Christian Loga, ce dernier compte sur la nouvelle structure pour développer les savoir-faire de la FRT, car «».