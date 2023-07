Mettre en place un blogtrip co-organisé par deux entreprises, l’expertise du pôle influence de Travel-Insight

Depuis ses débuts en 2016, Travel-Insight accompagne les acteurs du tourisme dans leurs besoins en influence. Blogtrip, création de contenus, campagnes d’influence font partie de son quotidien ! Mais en 2023, Travel-Insight s’est réinventé en accompagnant un acteur un peu externe au voyage, mais pourtant indispensable à son bon déroulé. C’est pour la marque Cinq sur Cinq que Travel-Insight a mis en place un blogtrip, co-organisé avec Shanti Travel. On vous présente cette opération dans ce nouvel article !

Lundi 17 Juillet 2023

Qui est Gamme Cinq sur Cinq ?

Lorsque l’on parle du monde du tourisme, on pense aux hôtels, offices de tourisme, destinations, tours-opérateurs, et on oublie bien souvent tous les acteurs se trouvant à la frontière du tourisme mais qui sont pourtant indispensables lors d’un départ à l’étranger. C’est le cas de la Gamme Cinq sur Cinq, leader sur le marché des produits anti-moustiques. Elle propose un panel de produits et de solutions anti-moustiques pour une protection efficace. Une bonne protection est indispensable lors d’un voyage, les moustiques et insectes pouvant être vecteurs de maladies très graves.





Les produits Gamme Cinq sur Cinq possèdent plusieurs points forts :



● Une protection efficace dans les zones tropicales,

● Des solutions à base d’IR3535 ou aux actifs d’origine végétale,

● Une protection pour toute la famille.



Les produits Gamme Cinq sur Cinq sont disponibles en pharmacie et parapharmacie.

Pourquoi mener une opération d’influence ? La Gamme Cinq sur Cinq souhaite mener une opération d’influence pour plusieurs raisons. En effet, elle souhaite valoriser sa position de leader sur le marché français. Avec une sélection d’influenceurs pertinente, l’opération va venir toucher la cible voyageur ainsi que le grand public pour s’ancrer dans les esprits lors d’une période marketing clé, la préparation des vacances d’été. On va ainsi souligner la qualité des produits et la diversité de la gamme pour renforcer la visibilité et la notoriété de la marque et ainsi se différencier dans le paysage concurrentiel.



L’influence est un levier particulièrement pertinent à utiliser pour une marque afin de marquer les esprits avec une communication présente tout au long de l’année.



Le blogtrip, une mission adéquate pour la Gamme Cinq sur Cinq Alors que la mission se crée dans le froid de l’hiver, un élément est rapidement souligné : la nécessité de mettre en place la mission en mai ou juin, afin de booster l’image de la marque juste avant l’été. C’est en effet une période clé pour la marque, où les gens préparent leurs vacances d’été et font des achats adéquats, comme les protections solaires et l’anti-moustiques.



Travel-Insight a ainsi créé sur-mesure pour la Gamme Cinq sur Cinq un blogtrip unique : quoi de mieux que d’amener les influenceurs à la découverte d’une destination tropicale, où les moustiques sont bien présents, pour tester en direct les produits de façon originale ?



L’idée est donc de partir avec un groupe de cinq influenceurs à la découverte d’une destination originale et hors des sentiers battus. La création d’un voyage authentique où l’aventure, le dépaysement et les aventures uniques règnent permettra à la Gamme Cinq sur Cinq de s’implanter sur le segment voyage et les destinations tropicales.



La création d’un voyage original avec Shanti Travel Ainsi, le blogtrip est co-organisé avec Shanti Travel pour s’occuper de la partie terrestre du voyage. Shanti Travel est une agence de voyage créée en 2005, qui a à cœur de faire découvrir l’Asie de l’intérieur grâce aux équipes présentes dans les agences sur place. Ainsi, les agences de voyage locales façonnent des séjours sur mesure à travers l’Asie pour ses clients.



L’envie de Shanti Travel est de faire découvrir l’Asie dans un esprit d’authenticité, dans le respect de l’environnement de chacun, à la découverte des locaux et des merveilles de l’Asie. L’agence propose des voyages en toute sécurité, faits sur mesure selon les besoins et envies des voyageurs, et en immersion, pour rencontrer les locaux et mieux comprendre la destination visitée.



L’authenticité et l’aventure étant des valeurs très fortes pour Shanti Travel et les voyages que l’agence organise, elle nous semblait le partenaire idéal pour cette opération qui avait pour but de découvrir une destination tropicale hors des sentiers battus.



La sélection des influenceurs pour un ciblage pertinent Des influenceurs aux communautés variées ont été sélectionnés pour permettre aux marques de toucher des cibles vraiment différentes. Mais un axe commun découle de tous les profils influenceurs : l’envie d’authenticité, de voyager hors des sentiers battus, et le fait d’aimer bouger.



Pour valoriser les deux marques, Travel-Insight a ainsi décidé de travailler avec les influenceurs suivants :



● @anthonyverlaine : Le contenu d’Anthony se situe entre celui d’un média et d’un influenceur grâce aux nombreuses informations sur les pays et les cultures qu’il découvre. Il voyage partout dans le monde pour partager ses découvertes et les éléments qui l'interrogent. En collaborant avec lui, Gamme Cinq sur Cinq et Shanti Travel viennent toucher les cibles des Millénials, mais aussi des familles et des voyageurs conscients.

● @bonjour_darling : Anne-Laure est une dessinatrice talentueuse qui aime voyager et raconter ses aventures à sa communauté en photos et dessins. Elle adore partir en solo au bout du monde et notamment en Corée, et encourage sa communauté à se découvrir en voyageant ainsi. Avec Anne-Laure, les marques peuvent toucher les Millénials et voyageurs solos.

● @goldie_blondie : Maman de deux garçons et ultra sportive, Stéphanie adore allier ses passions : le voyage et le surf en partant pour de nouvelles aventures, généralement en dehors des sentiers battus. Collaborer avec Stéphanie permet aux marques de s’adresser aux familles, aux sportifs et aux voyageurs insolites.

● @leblogcashpistache : Vanessa aime les voyages authentiques. Entre randonnées, road trips et rencontres, elle aime partir à la découverte des cultures et des patrimoines des pays visités. Elle est particulièrement suivie par une cible de Millénials, de DINKs et de personnes passionnées par les voyages entre nature et culture.

● @parisexplorer : Passionné par la photographie, Laurent partage sur son compte de sublimes photos prises lors de ses voyages où il part à la découverte des locaux et des populations locales. Collaborer avec Laurent permet aux marques de toucher les Millénials et les voyageurs high-end.



Les plateformes mobilisées, garantir une visibilité maximale sur le web aux marques Les plateformes sur lesquelles les influenceurs sont présents varient d’un influenceur à un autre, pour permettre une visibilité maximale aux marques. Tous utilisent Instagram pour faire des posts et des stories sur le voyage pour montrer les prestations assurées par Shanti Travel et les produits Cinq sur Cinq, et maximisent leur visibilité en utilisant également TikTok et leur blog.



L’échange de visibilité s’est également poursuivi entre les deux marques qui ont co-construit le blogtrip. Pour organiser le jeu concours qui permet de gagner un lot de produits de la marque Cinq sur Cinq, les followers doivent s’abonner au compte Instagram de Shanti Travel. En retour, Shanti Travel a mis en place des posts recommandant la marque à ses voyageurs pour préparer leurs voyages avec l’agence. Cela permet aux marques d’atteindre leurs objectifs sur le long terme : pour Shanti Travel, voir sa communauté Instagram augmenter, tandis que Cinq sur Cinq obtient une visibilité sur le long terme avec la mention de ses produits dans les documents de préparation aux voyageurs.



L’accompagnement et le monitoring des contenus, une vigilance apportée aux détails par Travel-Insight Enfin, Travel-Insight s’est occupé d’organiser le blogtrip et notamment le déplacement sur la destination. Cela passe par la réservation des billets d’avion pour chaque influenceur, mais également de faire les demandes de visa pour chacun, le Sri Lanka nécessitant un visa touristique de 30 jours pour rentrer sur son territoire.



Une personne de l’agence Travel-Insight a également accompagné le blogtrip. Cela a permis de construire l’itinéraire du blogtrip afin qu’il s’aligne avec les besoins de contenus que peuvent avoir les influenceurs tout en reflétant au mieux les valeurs des deux marques qui mènent cette opération. Cela permettait également de répondre au plus vite à toutes les questions que les influenceurs pouvaient avoir sur les besoins de communication des marques (leurs histoires, leurs valeurs, leurs engagements et leurs produits), les limitations concernant les produits pharmaceutiques ou les nouvelles normes d’indication de partenariats auxquels sont désormais soumis les influenceurs. Un monitoring des commentaires sur les publications des influenceurs était mis en place. Cela permettait également d’aider au plus vite les influenceurs sur les besoins et problèmes liés au voyage (perte de valises, problèmes d’enregistrement sur les vols,...).



Enfin, une phase de reporting viendra dans les prochaines semaines/mois selon la durée de vie des contenus, afin de déterminer les bonnes performances de l’opération, mais également tirer des learnings sur ce qui a été mis en place pour améliorer les prochaines opérations de communication des marques.



Besoin d’accompagnement avec votre marque ? Contactez Travel-Insight



Lancée en 2016, Travel-Insight est



L’agence compte parmi ses références plus de 50 acteurs du tourisme, notamment la République Dominicaine, Paradiski, les Entreprises du Voyage, IFTM, Visages du Monde, le SETO, et autres destinations françaises et étrangères, tours-opérateurs, transporteurs, groupes hôteliers, agences de voyages, associations,…

La bienveillance, l'exigence, la curiosité, l'écoute et le respect font partie intégrante des valeurs de Travel-Insight, avec la promesse d'augmenter la notoriété, la visibilité et le chiffre d'affaires de ses clients.

Envie de développer votre communication ? Pour cela, contactez Célia Tichadelle ou Stanislas Lucien :

www.travel-insight.fr

celia@travel-insight.fr - stanislas@travel-insight.fr

01.84.25.56.82.



Travel-Insight, l’agence de communication digitale tourisme01.84.25.56.82.

