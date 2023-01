Futuroscopie : L’essor annoncé du bien-être "hardcore" 🔑

Se faire chouchouter par des masseurs de rêve dans un spa d’hôtel de luxe, immergé dans un décor chromatique, olfactif, sonore, particulièrement apaisant, invitant l’ensemble de vos sens à se relaxer… compte-t-il déjà parmi les panoplies de wellness d’une époque en voie de disparition ?



Ou plus exactement, ces pratiques reflètent-elles le glissement vers le « mainstream » d’une demande de bien-être née dans les années quatre-vingt avec pour ambition de fournir la quintessence de l’esthétique et de la détente dans des ambiances empruntant de plus en plus à d’autres cultures (surtout orientales, extrêmes orientales, nordiques ) leurs méthodes, leurs techniques et leurs soins ?



Façonnée en son temps par une avant-garde d’amateurs de sophistication, d’exclusivité, de volupté et de luxe, cette offre aujourd’hui peaufinée dans tous les palaces de la terre, les stations huppées et les quartiers chics des grandes villes, semble en effet en voie de banalisation, donc de vulgarisation parmi des segments de la société considérés comme une clientèle de suiveurs. Ce qui fait tout de même beaucoup de monde et justifie leur multiplication et leur indéniable succès. Lequel, soyons clairs, ne se démentira pas de si tôt.



Mais, l’un n’empêche pas l’autre. Pendant ce temps-là, les avant-gardes (soit moins de 8% de la population) n’ont pas chômé et, au contraire, elles ont inventé de nouveaux lieux et de nouvelles pratiques capables d’une part de leur procurer ce fameux bien-être tant recherché et de répondre à leurs nouvelles attentes issues en partie d’une réaction à la dureté du monde.