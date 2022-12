Futuroscopie - Quand les plantes changent de statut et renforcent le bien-être 🔑

Bien que le sujet semble loin du secteur touristique, il ne l’est pas autant que cela.



L’étude et la dĂ©couverte des capacitĂ©s surprenantes du monde vivant : fleurs, arbres, animaux, insectes, oiseaux, poissons... fournit une preuve de plus de l’imminence d’une révolution mentale dans nos relations avec notre environnement.



Il ne s’agira plus d’écologie à l’état pur, reposant souvent sur une volontĂ© de prĂ©servation de la nature en tant que dĂ©cor, spectacle, fournisseur de ressources naturelles et de nourriture.



Les nouvelles mentalitĂ©s s’inscriront plus dans le cadre de nouvelles relations avec l’ensemble du monde vĂ©gĂ©tal en tant que communautĂ© vivante, sensible et intelligente.



Ces nouvelles mentalitĂ©s n’accorderont aucune supĂ©rioritĂ© aux humains. Elles le situeront au même niveau que l’ensemble de la chaĂźne du vivant et transformeront le regard que nous portons sur notre environnement.



Mieux, elles entraüneront une modification de nos comportements dans de nombreux domaines, alimentaires, ludiques, religieux, touristiques... et rendront scandaleux le pillage de l’environnement.



Accordant plus de bienveillance aux plantes, arbres, animaux
 elles provoqueront une rĂ©action positive Ă notre Ă©gard de leur part, composĂ©e de fortes doses d’ondes apaisantes, sereines, harmonieuses. Rien en somme qui n’avait Ă©chappĂ© aux philosophes et religieux. Mais, il aura fallu deux millĂ©naires pour le redĂ©couvrir.



Enfin, le chercheur Eric Bapteste dans son ouvrage « Tous entrelacés » va encore plus loin.



Pour lui, « ce sont des groupes, moléculaires, cellulaires, animaux
 appuyés les uns sur les autres, qui ont donné naissance aux processus responsables des transformations du monde vivant sur la terre. Tout n’est donc non pas une histoire d’ascension des meilleurs de leurs espèces. C’est une question de courte échelle. Il y a en effet , explique-t-il, des interactions entre tous les Ă©lĂ©ments vivants dont notre survie dépend ». Et notre bien-ĂȘtre !



A LIRE :



- L’intelligence des plantes. Sensibilité et communication dans le monde végétal. Stefano Mancuso. Éditions Albin Michel.



- Tous entrelacés. Eric Bapteste. Éditions Belin