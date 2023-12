Président de l’Association Française des Experts du Tourisme, Patrick Viceriat a publié différents ouvrages comme « Le Tourisme des Années 2020 » à la Documentation Française.



Il écrit aussi des articles de fond (Transitions possibles pour le futur du tourisme - Tourmag), Bilan de la saison, et de la rentrée 2022 (Espaces), le Démarketing (Juristourisme), les Toilettes dans les zones touristiques (Espaces), Amours et Tourisme (Juristourisme), l’Amour, une pépite pour le tourisme (Espaces), Les Jumeaux numériques (Espaces), la Robotique de service dans le tourisme (Espaces), et les Vêtements de vacances et de voyages (Juristourisme). 



Il a travaillé également pour plusieurs grands groupes français d’ingénierie et de tourisme, dont Artelia, Pierre & Vacances/Center Parcs, Valvital.



Aujourd’hui, Président de Détente Consulting, cet expert intervient sur le montage de plusieurs projets touristiques et thermaux sous l’angle technique, marketing et financier (près de 300 missions).



Accompagnement du projet « Les Grands Buffets 2.0 : extension du restaurant, création d’un hôtel de 200 chambres, d’une halle gourmande, d’un atelier de Lumières /ARAC.



Mise en place d'un dispositif technique, financier et marketing pour inciter les propriétaires de meublés à rénover leur appartement / Communauté d’Agglomération de Cap d'Agde-Hérault Méditerranée.



Programme de rénovation de la station thermale de Pietrapola/Collectivité Territoriale de Corse.

Assistance AKSIS-MOVEUS programme Action de formation en situation de travail /Région Ile-de-France.

Accompagnement du projet complexe Vague de Surf artificielle à Lievin/Territoire 62.



Participation au projet Gallicité : investissement- évènementiel autour du thème des Gaulois/Association de Préfiguration /Association de préfiguration du projet de développement du plateau de Gergovie et des Sites Arvernes.



Spécialiste de la prospective des marchés, et des stratégies d’innovation, il est intervenu auprès de BPI France sur des projets innovants de start-ups dans le tourisme, et accompagne plusieurs d’entre elles telles The Zero Fund (plateforme de décarbonation), Smart (développement toilettes électroniques dans les hôtels) ; Archmyède (réutilisation de bâtiments publics dans les sites touristiques.



Patrick Viceriat intervient régulièrement pour commenter l’actualité touristiques sur des chaînes d’information TV et radio : France Info TV, LCI, BFM TV, C News, Europ 1 et enseigne à l’Université de Paris Sorbonne Nouvelle.