La montée en puissance de l’offre de bien-être pour adolescents : attention danger !

En outre et pour en revenir au sujet qui nous intéresse, de plus en plus de retraites et de centres de bien-être prennent au sérieux la programmation de séances de bien-être mental pour adolescents. Alors qu'auparavant, ils ignoraient cette population ou leur offraient ce dont ils avaient le moins besoin, c'est-à-dire plus de beauté (tous les soins du visage étincelants) et plus de temps d'écran (salles de jeux pour adolescents, etc.), des opérateurs touristiques ne restent pas les bras croisés.



The Place Retreats, à Bali, propose des retraites pour adolescents basées sur les avantages psychologiques de la combinaison de la pleine conscience et du surf.



Fondées par le psychothérapeute de renommée mondiale Jean-Claude Chalmet, ces retraites peuvent aussi se faire en famille, hors connexion, pendant 4 semaines. Au programme : des solutions basées sur les les neurosciences pour aider les jeunes à réguler leurs émotions.



Des marques hôtelières telles que Rosewood, One Hotels et Carillon Miami sont en train de travailler sur de nouvelles initiatives axées sur les adolescents. La méditation en particulier est proposée ( comme elle l’est d’ailleurs de plus en plus dans des écoles européennes).



En France, sur le site de Thalazur, on trouve des « escales mieux-être ados » proposant 6 soins à un tarif de base de 201 euros !