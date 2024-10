Alain Bouvier : « La Thaïlande n'a pas fini de dévoiler toutes ses facettes »

"La Thaïlande possède une richesse culturelle immense : la culture classique thaïe du centre, la culture Lanna du Nord, la culture Isaan dans le nord-est, et la culture malaise et musulmane dans le sud. La diversité de la faune et de la flore est également impressionnante avec des paysages variés : entre montagnes et vallées du nord, en passant par les plaines fertiles du centre, jusqu’aux côtes maritimes et aux îles, ainsi que les parcs nationaux et les réserves d’oiseaux.

Ajoutons à cela le sport : la boxe thaïe, les trekkings, le vélo, les sports nautiques, le golf… Et bien sûr, il y a aussi la cuisine thaïe, riche et multiple, d’une province à l’autre, un savoir-faire que les thaïs aiment partager avec les cours de cuisine. On ne peut pas oublier le shopping, non plus, qui fait également partie de l’expérience, grâce à des marchés et boutiques en tous genres, de toutes tailles et toujours animés. Je n’ai aucun doute que les amateurs de mode tout comme les passionnés d’artisanat y trouveront leur bonheur !"