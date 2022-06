Chypre Eté 2022 : Tendances et Nouveautés

Balnéaire et culture, entre détente et découverte

Séjour découverte du vin et des vignobles locaux

Golf avec les plus beaux Green Fees de la région notamment le Secret Valley Golf & l’Aphrodite Hills.

Chypre, entre Orient et Occident a beaucoup à offrir et non pas que du balnéaire mais aussi son héritage historique emblématique et ses paysages montagneux. Les tendances voyages de cette reprise sont les immanquables :La plongée se développe de plus en plus notamment avec la célèbre épave du Zenobia a Larnaca, classée maintenant dans le Top 5 des épaves mondiales.