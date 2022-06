Salaün Holidays refait ses gammes pour relancer Chypre

“Une nouvelle destination nous permet d’assurer 3 à 4 ans de vente pour nos groupes",

“J’avais été recrutée en 2009 pour m’occuper du marché chypriote

Mais nous ne disposions pas de vols directs et on opérait avec des charters. Malgré ce handicap, nous avions envoyé jusqu’à 3000 clients par an à Chypre…”

précise-t-il.Partant de ce constat,, la marque dédiée, a décidé de refaire ses emplettes sur Chypre, une destination délaissée il y a quelques années, en raison deAprès la, qui a pris fin en 2018, il était devenu trop compliqué de commercialiser un produit sans connexion directe.La nature ayant horreur du vide, la clientèle russe a massivement investi l’île.Aujourd’hui les Russes sont repartis et les cartes rebattues. L'avènement de la low cost chypriote Tus Airways , et la programmation par Ryanair, easyjet et Wizzair de vols directs au départ de province, offrent de nouvelles perspectives.Au total,, précise, Responsable de production.