Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

L'arrivée de Trump peut être un des facteurs parmi d'autres. Les Etats-Unis ont été marqués par les incendies à Los Angeles. Le pays subit également une inflation importante. Les prix deviennent inconfortables pour les voyageurs français. Enfin le taux de change n'est pas favorable aux voyageurs européens, même si le dollar est en train de baisser, ce qui atténue actuellement un peu la hausse des prix.



Nous constatons un ralentissement de la demande, mais je ne pense pas qu'il y aura un boycott des Etats-Unis. Les intentions de départ se concrétisent plus tardivement. Habituellement, les réservations s'effectuent entre 7 et 9 mois avant le départ, alors qu'actuellement nous sommes sur une fenêtre de réservation comprise entre 3 et 4 mois.



Ce ralentissement des ventes peut être aussi lié au contexte politique en France et à l'environnement géopolitique actuel. Pour rappel, 2019 était la meilleure année jamais réalisée par le marché français en matière de tourisme avec 1,85 million de visiteurs en provenance de l'Hexagone. Nous serons en 2025 sur une fourchette qui va osciller entre 1,7 et 1,75 million. Nous ne ferons pas une année fantastique, mais elle restera très correcte.

Il reste des places à vendre à bord des avions et des chambres d'hôtels. Il y a moins de surbooking qu'habituellement car les voyageurs chinois ne sont pas encore revenus, et les Canadiens ont annulé eux, en masse, que ce soit en groupe ou en individuel.



Je ne crois pas à une baisse des tarifs, mais plutôt à une stabilité. Sur l'été, il se peut tout de même qu'il y ait un effet yield management.