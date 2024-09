SAP Concur : quelles sont les 4 nouveautés de Concur Travel ? SAP Concur présente les nouveautés et améliorations de Concur Travel

Des améliorations de l'expérience utilisateur, de l'automatisation pour soutenir la conformité aux politiques, ainsi que des outils de durabilité sont intégrés à l'application Concur Travel.



Rédigé par Caroline Lelievre le Mardi 3 Septembre 2024

1/ Nouvelle expérience utilisateur une personnalisation accrue à l'utilisateur et une répartition des tarifs pour une meilleure visibilité des dépenses de voyage.



La nouvelle interface offre un processus de réservation plus rapide avec moins d'étapes et de clics. De plus, elle fournit aux voyageurs des informations faciles d'accès et la visibilité nécessaire pour prendre des décisions éclairées.



La nouvelle expérience de réservation est disponible sur le GDS Sabre pour les clients dont les configurations sont sur ce GDS et dont les TMC sont prêtes pour la migration. Il en va de même pour les clients dont le GDS est Amadeus concernant les contenus vols et locations de voitures.



2/ Contenu enrichi sur mobile et également sur ordinateur Le contenu du nouveau Concur Travel a été enrichi avec des descriptions améliorées des tarifs et services supplémentaires, des images améliorées des commodités d'hébergement avec la vue d'une carte interactive.



Les clients peuvent déjà accéder au contenu hôtelier, à la location de voitures et à l'aérien concernant le GDS Sabre (y compris EDIFACT et NDC) ainsi qu'au contenu Amadeus pour la location de voitures et les vols (également EDIFACT et NDC). Certains contenus ferroviaires sont disponibles pour le Royaume-Uni et l'Espagne. Les futures versions fourniront du contenu hôtelier d'Amadeus, du contenu aérien, hôtelier et de location de voitures de Travelport+, plus de contenu hôtelier direct via Hotel Connector et des intégrations améliorées avec les fournisseurs ferroviaires aux États-Unis et en Allemagne.



Le contenu du nouveau Concur Travel est désormais totalement cohérent entre les expériences mobiles et ordinateur , permettant ainsi aux utilisateurs de prendre des décisions de voyage en toute confiance sur n'importe quel type d'appareil.



3/ Outils de conformité rationalisés La nouvelle intégration avec Concur Request facilite l'automatisation des demandes et des approbations, ainsi que la surveillance de la conformité aux politiques pour chaque réservation.



Ces mises à jour aident les gestionnaires de voyages à garantir la conformité, à accélérer l'approbation et à encourager les voyageurs à sélectionner les options d'hébergement et de voyage qu'ils préfèrent.



Les améliorations futures comprendront également le déploiement de technologies et d'outils supplémentaires pour renforcer davantage la conformité, en privilégiant les options conformes aux politiques qui correspondent aux préférences connues des voyageurs.



4/ Soutien aux ambitions ESG



Le nouveau Concur Travel rend cela possible en présentant des informations et des conseils pour aider les voyageurs à faire des choix plus durables. Par exemple, l'intégration dans l'application avec

Un tiers (33 %) des gestionnaires de voyages citent l'augmentation de l'utilisation des options durables comme le principal objectif de leur entreprise pour les voyages d'affaires, selon une étude de SAP Concur.

