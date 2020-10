Télétravail : quelles sont les conséquences de la covid 19 sur les collaborateurs et les voyageurs d'affaires ?

" L'entreprise de demain sera une entreprise responsable, c'est notre conviction. La recherche de sens va s'accélérer dans le futur et booster un certain nombre de choses, " selon Agnès Benveniste, directrice France et Benelux d'Amex Meetings & Events.



Et cette quête vient se confronter, avec la nouvelle problématique apparue ces derniers mois, par le fait que les salariés " ne sont plus au travail. Comment pouvons-nous créer du lien dans ces conditions ? "



Et comment donc donner du sens, alors que les équipes sont éparpillées à travers le monde ?



C'est une problématique qui touche l'ensemble des entreprises, d'autant plus celles du tourisme qui sont pour certaines en télétravail depuis plus de six mois.



Alors que dans un premier temps cette solution a été perçue comme une nouveauté plus ou moins agréable, elle devient à mesure qu'elle s'étend un handicap, surtout pour les cadres des entreprises.



" Il faut s'adapter pour ne laisser personne au bord de la route. Et pour cela, il est nécessaire de se connecter plus souvent et de façon moins descendante. Les pauses café n'existent plus, mais il faut recréer cela. "



Après un important brainstorming chez AMEX-GBT, un journal du télétravail a été créé sur Zoom, avec des rubriques traitant de sujets propres aux salariés.



Tout comme un journal, des témoignages sont diffusés, qu'ils soient de clients, des personnes extérieures et des experts. Il serait devenu un rituel participatif apprécié.



" C'est une idée, mais il va falloir évoluer pour changer notre mode de fonctionnement, " poursuit la patronne des événements.



Mais le télétravail ne serait pas si miraculeux qu'il n'y parait. Non seulement les liens hiérarchiques, l'esprit d'équipe ne sont plus difficilement palpables, mais pour certains, le télétravail serait un frein.



" Selon une récente étude de Glassdoor, 38% des travailleurs ont déclaré aussi bien travailler à la maison qu'au bureau, 20% pensent être plus productif, et 32% auraient des difficultés à rester bien concentrés.



Une autre du cabinet Valoir révèle même que les personnes seules seraient moins productives en raison du manque de lien social. L'absence d'échange entraînerait une certaine morosité, " analyse Tiphaine Galliez, la responsable Innovation & Knowledge, Great Place to Work.



Le télétravail pourrait bien créer des problématiques nouvelles et des fractures, dans le domaine professionnel, mais aussi dans le voyage d'affaires.