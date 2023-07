Business Travel : 60% des déplacements se font en... train Une habitude qui se serait accentuée en 2023 selon Qonto

Le voyage d'affaires est sans doute le bon élève du tourisme. Alors que les injonctions et les évolutions du cadre légal poussent les entreprises à être plus vertueuses, les déplacements faits dans le cadre professionnel se font de plus en plus en... Train. D'après la dernière étude Qonto, 60% des réservations pour des voyages professionnels concernent des billets de train en France depuis le début de l’année 2023.

Rédigé par Jean DA LUZ le Mardi 25 Juillet 2023





Entre les injonctions des salariés, des clients et le



" Il faut d’abord éviter avant de chercher à réduire, les voyages superflus. Le meilleur voyage, c'est celui que l’on ne fait pas. L’évitement apporte un double bénéfice sur le budget économique et sur le budget carbone.



Et quand on doit se déplacer, on doit privilégier les voyages les plus décarbonés. Plutôt que se déplacer en avion pour un rendez-vous, pourquoi les deux interlocuteurs ne prendraient pas le train pour se trouver à mi-chemin, "



Le message semble passer de mieux en mieux.



Alors que les montants dépensés en moyenne en carburant par les PME et les indépendants ont connu uen croissance à deux chiffres (+12%), la facture se stabilise en 2023, selon la dernière étude de données réalisée par Qonto.

Business travel : le train et les cartes virtuelles sont à la mode



Et dans le même temps, les dépenses faites sur le ferroviaire grimpent.



En effet, en Europe les réservations concernent le train se sont accentuées. En France, 60% des réservations pour des voyages professionnels

concernent des billets de... train.







Ce n'est pas le seul changement.



La banque note aussi une digitalisation accélérée des transactions, même dans les secteurs les plus traditionnels.



Les entreprises du secteur du transport et de la logistique sont leaders quant à l'adoption des cartes virtuelles, affichant une augmentation spectaculaire de l'utilisation des cartes virtuelles de 190 % au 1er trimestre 2023, par rapport à 2022.



Pour finir, les paiements en ligne ont vu leurs volumes augmenter 8 fois plus vite que les paiements hors-ligne, sur cette période. Celle-ci a été faite auprès de 350 000 PME (comptant jusqu'à 250 salariés) et freelances présents en France, Allemagne, Italie, et Espagne.Et dans le même temps, les dépenses faites sur le ferroviaire grimpent. La RSE est l'une des explications majeures de cette place grandissante de ce mode de transport.Ce n'est pas le seul changement.La banque note aussi une digitalisation accélérée des transactions, même dans les secteurs les plus traditionnels.Pour finir, les paiements en ligne ont vu leurs volumes augmenter 8 fois plus vite que les paiements hors-ligne, sur cette période.

