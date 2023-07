Masterclass GBTA France : "Le meilleur voyage, c’est celui que l’on ne fait pas"

NDC est une évolution technique majeure. On ne peut pas construire le voyage de demain sur Editfact tel qu'on le connaît depuis 30 ans. On veut pouvoir aller vers des offres qui sont un peu plus personnalisées, plus adaptées aux besoins de chaque type de client, qui sont quand même assez divers. NDC est une nécessité et c’est une affaire de transition, 20% de nos ventes indirectes se font via cette norme qui offre des prix plus intéressants.

Notre métier, côté acheteurs et travel managers, est de comprendre comment fonctionne toute la chaîne de valeurs entre tous les fournisseurs, dont l’agence de voyages. Je ne veux jamais qu’un voyageur m’approche avec NDC. Certains commencent à me dire : "Je trouve moins cher ailleurs, il faut que l’on se parle tous les yeux dans les yeux, je me trouve mal accompagnée".

