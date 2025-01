Comment WeRoad vend du GIR aux millennials [ABO]

Le groupe est encadré par un coordinateur WeRoad. Ces ambassadeurs sont indépendants et sont recrutés et formés par WeRoad. Ils sont totalement libres de voyager une fois ou plusieurs fois par an. L'année dernière, le coordinateur qui a le plus voyagé, a réalisé 11 voyages dans l'année. Ces ambassadeurs ont une activité professionnelle à côté, il y a vraiment différents profils. Nous comptons plus de 200 coordinateurs en France et 3000 en Europe.



Ils doivent disposer d'une double compétence, à la fois logistique, c'est-à-dire qu'ils sont très bons organisateurs, et sociale, c'est à dire qu'ils sont capables de fédérer un groupe. Ils doivent être capables d'organiser le voyage sur place, décider des restaurants, des visites, être force de proposition, et aussi générer une dynamique de groupe positive.

Oui, depuis quelques semaines, nous avons lancé WeRoadMix. Nous proposons à nos coordinateurs expérimentés de devenir des travel producers, et de créer eux-mêmes leurs voyages.



Cela nous permet d'étoffer nos offres avec des séjours qui collent au plus près à la demande des voyageurs.



Par exemple, nous avons l'un de nos coordinateurs qui a créé un voyage en Irlande pour la Saint Patrick? Nous avons eu pas mal de demandes.



Il se charge de tout, de contacter les partenaires et ensuite, le coordinateur utilise la plateforme pour proposer son voyage directement à notre communauté.