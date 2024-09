Turquie : j’ai testé la Cappadoce en montgolfière

Le spectacle nous paraît d'autant plus grandiose que, bientôt, notre montgolfière survole la petite ville qui s'étend sur la pente tout près du "château d’Uçhisar". Ce "château", c'est, en réalité, la plus grande et la plus belle des cheminées de fée dans laquelle ont été creusées de nombreuses habitations, abris, tombes, citernes et caves...



Ce château est l'un des "spots" touristique de la Cappadoce. Et pour son cause : son sommet offre une vue panoramique à 360° sur la région et notamment sur les cheminées de fées de Cevizli dans la direction nord, Nevşehir et Oylu Mountain à l’ouest, sur le sommet de la montagne Hasan au sud-ouest et sur la nouvelle ville d’Uchisar...



En survolant la vallée de Göreme en montgolfière, on mesure à quel point les villes sont construites au milieu -et aussi dans -les cheminées de fée, jusqu'à ne plus former qu'un tout. Vraiment étonnant !



La montgolfière redescend ensuite un peu : on craint une seconde qu'elle ne heurte deux autres montgolfières ou qu'elle ne frôle une longue langue de roche blanche. Illusion d'optique ! Nous sommes encore bien au dessus du sol et bien loin des cheminées de fée dont nous nous croyons un instant si proche .