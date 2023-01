Découvrez la Cappadoce en Turquie

En Cappadoce, les touristes profiteront des températures élevées en juillet et en août. Sur ce, la meilleure période pour partir dans cette région de la Turquie se passe entre les mois d’avril et d’octobre. À part l’Istanbul, cette ville figure parmi les plus visitées du pays en raison de ses paysages pittoresques spécialement formés par le volcanisme et l’érosion. Pour ceux qui ont envie de s’adonner à des activités de plein air sur place, l’idéal est d’y aller pendant les mois d’avril à mai, ou de septembre à octobre. En somme, la Cappadoce est principalement soumise à un climat continental.De novembre à avril, la saison hivernale bat son plein presque dans toute la région. Il fait froid durant cet intervalle, et la température peut baisser à son niveau le plus pendant le mois de janvier. La neige est au programme et cela présente un moment propice pour y pratiquer des sports d’hiver si vous en avez l’occasion lors de votre passage. De mai à octobre, cette saison correspond à une sortie en pleine montagne. Les adeptes de trekking et de promenade à pied peuvent en profiter pour explorer cette charmante destination. L’été permet aux visiteurs de jouir du soleil et les températures moyennes oscillent de 11 à 30 °C.