Ankara : une aventure culturelle unique

La meilleure saison pour partir à Ankara se déroule pendant les mois d’avril à octobre. Il fait beau dans la capitale et le ciel est pratiquement dégagé. Cela étant dit, les températures locales varient entre 20 et 30 °C. Dans l’ensemble, on peut y profiter d’un climat méditerranéen avec des temps. Toutefois, il faut rester vigilant, car cette température risque de baisser considérablement sur le reste de l’année. Durant l’hiver, le froid règne dans la ville, mais la température reste quand même au-dessus de 0 °C.► Une Escapade à Pamukkale : Une Expérience UniqueQuant à la précipitation, celle-ci est de 577 mm sur l’année. En janvier, il pleut jusqu’à 80 mm contre 15 mm en juillet. Sinon, les mois les plus chauds à Ankara restent juillet et août. Pour anticiper les mauvaises surprises, il vaut mieux éviter les mois de janvier, février, mai et décembre, car c’est la saison des pluies. En mars, le climat reste correct parce qu’il y a peu de précipitation, et le matin, il fait à peu près 6 °C.