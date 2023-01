Quelques recommandations pour des vacances parfaites en Turquie

Vu sa situation géographique entre la mer Égée et la Méditerranée, lesne manquent pas en Turquie. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets, et chacun peut en profiter pour prendre un petit coup de soleil et d’oublier le stress au quotidien. Afin d’en savoir plus, ci-après se trouve une sélection des plus belles plages turques qui valent vraiment le détour :Cette plage se démarque par son paysage idyllique qui se perd dans une lagune aux eaux azurées avec des montagnes et îlots en guise de toile de fond. Cet endroit convient parfait à tout type d’activités balnéaires comme la planche à voile, la baignade et bien d’autres. Baptisée le « lagon bleu », cette plage est située dans une aire protégée servant de frontière entre la Méditerranée et la mer Égée. Elle a la réputation d’être parmi l’une des plus belles plages de la Turquie, voire du monde.La Patara Beach est une plage aux atouts exceptionnels. Bordée par la Méditerranée, cette étendue de sable blanc bien préservée s’étend sur plus de 18 km de côte. La station balnéaire la plus proche d’elle se trouve à Kas. Malgré cette proximité, elle reste depuis toujours à l’état sauvage où l’on peut découvrir une nidification de tortues de mer.Une virée à Kemer offre le privilège de déambuler sur la plage de Cirali et de suivre un programme « détox » ainsi que des séances de yoga. Cet endroit adopte une ambiance pas comme les autres, car les visiteurs vont y profiter un mode de vie « hippie ». Sur ce, Cirali reste une plage naturelle entièrement protégée du tourisme de masse. Lors de cette échappée, les vacanciers peuvent faire un tour sur les ruines d’Olympos qui se trouvent à quelques minutes de cette plage.Cette plage fait profiter à ses visiteurs une étendue de sable doré bordée de pins sur plus de 3 kilomètres sur le long des côtes de la mer Noire. C’est l’endroit le plus recommandé pour passer des vacances au soleil, mais surtout au calme et au cœur d’une végétation luxuriante. Par ailleurs, ses eaux cristallines bénéficient d’une protection particulière contre la pollution.Dans l’ensemble, organiser un séjour en Turquie ne risque pas d’être ennuyeux. Plusieurs activités sont à découvrir à travers ses patrimoines culturels, ses plages et ses monuments historiques. Pour ceux qui ont envie de se baigner dans des eaux translucides, ils peuvent venir à Ilica Beach, au nord de la mer Égée.