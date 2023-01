Une escapade à Pamukkale : une expérience unique

Une escapade au sud-ouest de la Turquie vous mène directement au cœur de la cité antique de Hiérapolis-Pamukkale. Son développement provient surtout de l’exploitation de ses sources d’eaux chaudes. Malgré cela, ce sont les Romains qui ont largement participé à la construction de ses différents monuments. Certains d’entre eux sont encore préservés malgré le violenten 1960. Il est à noter que la ville de Pamukkale a été dédiée aux dieux Apollon et Pluton. Mais pour en savoir plus, voici les différents sites touristiques à visiter absolument durant votre séjour dans cette région turque.La nécropole de Pamukkale compte au moins 1 200 tombes qui ont existé depuis différentes époques. Les visiteurs auront le privilège d’y observer des tombes grecques ornées de graffitis, des tombes d’époques romaines, mais aussi des tumuli circulaires. Ce site abrite également le tombeau de, situé à proximité du martyrium éponyme. Ce dernier a été bâti vers le Ve siècle sous l’initiative des architectes royaux. C’est la raison pour laquelle Hiérapolis est devenu un lieu de pèlerinage incontournable pour les Chrétiens.Ces derniers peuvent aussi admirer durant leur passage dans la cité la Cathédrale du VIe siècle et l’église Direkli érigée au VIIe siècle. Ces deux monuments recèlent la cuve de baptême ainsi que les lieux de messe des évêques de l’époque, et qui restent encore aujourd’hui en bon état. Toutes ces différentes constructions saintes confirment que Hiérapolis-Pamukkale a été un véritable carrefour religieux indispensable lors de l’époque de l’Empire Romain d’Orient.La cité antique de Hiérapolis-Pamukkale a vu passer de nombreuses civilisations. Sur ce, on peut y découvrir plusieurs temples pleins de légendes qui marquent le passé historique du pays. Pour vous faire plaisir, il suffit de vous rendre à un ancien centre thermal appelé le Bain Romain, qui est actuellement transformé en musée archéologique. Cet endroit abrite plusieurs objets anciens qui ont été retrouvés lors des fouilles au cœur de la cité antique et ses environs. On y trouve par exemple des statues ainsi que d’autres vestiges monumentaux.Grâce à cette expédition, on a l’impression de voyager dans le temps, car l’observation des monuments antiques, comme le Théâtre Antique, les fontaines et les temples, est vraiment extraordinaire. D’autres endroits tels que l’Agora ou encore le Gymnasium méritent également une visite à part entière. Sinon, la découverte des légendes racontées sur le Plutonium, considéré par les Romains comme la porte de l’enfer, peut aussi surprendre les plus curieux.