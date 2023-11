The party is over

C'était une révolution, affirme le magazine et bientôt, ce que nous en retenons aura disparu !

Pour la première fois, selon le cabinet GWI,La nouvelle a fait grand bruit. Bien que leurs performances restent toujours effarantes en termes d’abonnés, rien ne dit qu’elles le resteront.Peu à peu en effet, on sent comme un malaise, une lassitude et quasiment un rejet de la part des Millenials qui, nés dans les années 80, ont été les premiers à bénéficier des services de Facebook ou de Twitter et ont contribué à développer leur audience, leurs recettes, leur notoriété, incitant les générations suivantes et précédentes à en faire de même.Selon le magazine Wired, pionnier du secteur des nouvelles technologies : «» ! Et le magazine de fournir quelques exemples de jeunes désabusés qui consultent de moins en moins leurs comptes, ne postent plus rien, sont submergés par les publicités sur Instagram, n’ont aucune envie de passer à un système payant sur Facebook et sur Twitter et de toutes façons ne sont pas du tout disposés à appeler Twitter « X ».Car « X » ce n’est décidément pas Twitter et la belle époque où les tweets s’envolaient vers le monde entier et faisaient et défaisaient les renommées des uns et des autres. D’un certain Monsieur Trump en particulier. «».