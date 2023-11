Meta : pourquoi Facebook et Instagram deviennent-ils payants ?

Même si l'abonnement de Facebook est jugé « cher », il est à relativiser comparativement à ce que propose X (ex-Twitter), qui commercialise son service payant à 16 euros par mois.



Rappelons que Facebook gagne en Europe entre 5 à 6€ par mois et par utilisateur, autrement dit le montant que rapporte la publicité au groupe pour chaque personne présente sur ses marques,

Nous connaissons les déboires et dérives passés de Meta en matière de protection des données privées. Le groupe n’a jamais réussi à se mettre en conformité RGPD depuis son entrée en vigueur en 2018.



De plus Mark Zuckerberg a toujours précisé qu’il n’avait aucun problème à vouloir se mettre en conformité avec une règle mondiale et pas seulement européenne,

Le déploiement de cette offre devrait prendre plusieurs jours, voire semaines." estime Thibault Lanoë.En effet, l'annonce intervient après la proposition en début d'année 2023 de X d'instaurer un abonnement payant, pour être approuvé et accéder aux logiciels de gestion du réseau social, renommé X Pro, (ex-TweetDeck).Et ce n'est pas tout, car les équipes d'Elon Musk ont dernièrement lancé deux nouveaux abonnements, nommés "" et "". La dernière formule, contre 16 euros par mois, offre à l'utilisateur une navigation... sans publicité.Pour X,alors que le fantasque milliardaire a déboursé 44 milliards de dollars pour ajouter le réseau social dans son portefeuille de marques.Du côté de Meta, regroupant" recontextualise le directeur général France de l'agence We Like Travel.