Noomady : la location de matériel à portée d’influenceur tourisme

Et cela n’est pas près de changer. Car avec le développement de l’intelligence artificiel et l’arrivée toujours plus importante de nouvelles technologies, nous sommes en pleine phase ascendante, alors même que nous prenons conscience de notre boulimie.Et ce qui est vrai pour nous toutes et tous, l’est d’autant plus dans le tourisme, où Instagram a su s’imposer très vite.Devant le succès de l’application, les professionnels s’y sont vite installés. Mais ce sont surtout les touristes eux-mêmes qui se sont transformés en véritables reporters-voyageurs en mettant en scène leurs vacances. Les influenceurs tourisme y sont légion et, via le bon hashtag, les photos ou vidéos qu’ils publient peuvent parfois changer la donne.La photo - et encore plus, la vidéo, sont des incontournables, mais ce sont surtout les outils qui permettent d’avoir le bon format. Et en cela, La GoPro et la perche à selfie sont des passages obligés pour bon nombre de voyageurs.