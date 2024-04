Désinformation : l’UE ouvre l’enquête contre Meta

L’ouverture ce jour de la procédure formelle se base sur unedu rapport d'évaluation des risques envoyé par Meta enCe rapport traitait les réponses de Meta aux demandes formelles d'information de la Commission concernantLes travaux de la procédure formelle se concentreront sur différents domaines :: la Commission européenne suspecte que Meta ne se conforme pas aux règlements sur les services numériques, notamment dans la gestion des publicités trompeuses, des campagnes de désinformation et des comportements non authentiques coordonnés. Ces pratiques pourraient menacer le discours civique, les élections, les droits fondamentaux et la protection des consommateurs dans l'Union européenne.: la Commission enquête sur la politique de Meta concernant le marquage du contenu politique dans les recommandations sur Instagram et Facebook, soupçonnant un non-respect des obligations légales des services numériques. L'enquête évaluera si cette politique respecte les normes de transparence, les droits de recours des utilisateurs, et les mesures de gestion des risques pour le discours civique et les processus électoraux.: Meta prévoit de retirer CrowdTangle, un outil crucial pour le suivi en temps réel des élections, sans proposer d'alternative. La Commission européenne critique cette décision, soulignant que Meta n'a pas adéquatement évalué ou atténué les risques que ses plateformes peuvent poser au discours civique et aux processus électoraux. Avec plus de 250 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans l'UE et plusieurs élections à venir, la Commission demande à Meta de fournir des informations et de prendre des mesures correctives rapidement pour assurer un contrôle public efficace.: la Commission européenne soupçonne que le mécanisme de notification et d'action de Meta, qui permet aux utilisateurs de signaler des contenus illicites, ne respecte pas les exigences de facilité d'accès et de convivialité imposées par la législation sur les services numériques. De plus, la Commission doute que Meta dispose d'un système interne efficace pour gérer les plaintes relatives aux décisions de modération de contenu.L'initiation de cette procédureconcernant d'éventuelles infractions au règlement sur les services numériques.