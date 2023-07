Threads : Quel est le nouveau réseau social de Meta ?

Certains influenceurs de Twitter estiment que le lancement de Threads pourrait constituer une menace sérieuse pour Twitter, car l'application a capitalisé sur les récents problèmes techniques de Twitter et a fait l'éloge des caractéristiques de l'expérience utilisateur des applications Threads.



Les influenceurs sont préoccupés par la question de la confidentialité des données de la plateforme car Meta, la société mère, a déjà fait l'objet d'énormes critiques pour censure dans le passé,

Pour se connecter à l'application, il est simplement nécessaire d'utiliser son identifiant... Instagram.Un subterfuge permettant de doper les inscrits sur Threads et d'éviter l'écueil du précédent projet fou de Mark Zuckerberg, puisque son métavers serait totalement dépeuplé et abandonné par les quelques curieux ayant souhaité découvrir son monde virtuel.Si Twitter est en disgrâce, son concurrent a lui connu un taux d'adoption record. En seulement quelques heures, 5 puis 30 millions de personnes s'y sont inscrits. Search Engine Journal. Le précédent record d'adoption la plus rapide de l'histoire était attribué à OpenIA, l'entreprise ayant mis en ligne ChatGPT.Le célèbre chatbot boosté à l'intelligence artificielle a mis 2 mois, pour atteindre ce cap, devenant en janvier 2023, l'application grand public à la croissance la plus rapide de l'histoire. Threads aura mis 5 jours." analyse Smitarani Tripathy, analyste des médias sociaux chez GlobalData.