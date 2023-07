Google Bard enfin disponible en France !

Après le lancement réussi et le succès planétaire de ChatGPT , le chatbot lancé par l’entreprise OpenAI , Google n’a pas tardé à planifier la sortie de son propre outil. Malgré lesliés au règlement général sur la protection des données (RGPD), notamment des données personnelles, en juin 2023, l’outil est enfin accessible officiellement et légalement depuis les pays de l’Union Européenne.L’outil se présente comme unbasé sur un système de questions réponses. Tout comme chez son concurrent, Bard fournit une réponse à une requête en se basant sur la base de données avec laquelle il a été enrichi. Cependant,car l’outil est directement connecté au web. Cela lui permet de proposer des réponses de meilleure qualité et d’actualité.L’outil précise malgré tout qu’ilet que ses réponses doivent être traitées avec précaution.L’IA conversationnelle de Bard se base sur lequi signifie Language Model for Dialogue Applications. Google a d’ailleurs rappelé sa position de, qui permettait une meilleure compréhension du moteur de recherche face aux requêtes des internautes, afin de donner les meilleures réponses aux questions posées.