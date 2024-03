Recrutement luxe : Glion partenaire du salon "Excellence by Vendôm"

Pour enrichir ces échanges, des intervenants de renom prendront la parole, tels que : Maud Bailly , CEO de Sofitel, MGallery & Emblems, François-Henry Bennahmias, leader de la Haute-Horlogerie Suisse et Président du Comité de parrainage d'Excellence by Vendôm, Christophe Wygas, Chief Commercial Officer chez Montblanc, Fabrice Gautron, Senior Advisor, Expert dans le secteur du luxe et ancien Directeur Général France/Suisse/Benelux chez Tiffany & Co et Anne-Charlotte Bellanger, CEO de Delcourt Collection & Collection Particulière.Cet évènement regroupe tout l'univers du luxe , pas seulement celui lié au voyage. Plusieurs marques hôtelières seront présentes. Glion Institut de Hautes Études (GIHE) est une institution suisse proposant des diplômes de Bachelor, Master et Executive Master dans l’hôtellerie, le luxe et la finance à un corps d’étudiants internationaux sur trois campus en Suisse et à Londres, Royaume-Uni.