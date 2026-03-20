Golfe, Croatie, Népal, USA... tour du monde de l'actualité touristique [ABO]

Hausse des billets d'avion et augmentation des vols vers l'Asie en réponse à la guerre en Iran, durcissement des conditions d'accès à l'Everest, éruption spectaculaire à Hawaii, création d'un parc naturel protégé en Croatie... TourMaG vous propose un panorama de l'actualité touristique de la semaine.



Davantage de vols directs vers l’Asie pour contourner les perturbations au Moyen-Orient

Face aux perturbations du trafic aérien dans le plusieurs compagnies européennes comme Air France-KLM, British Airways et Lufthansa Group augmentent leurs vols directs vers l’Asie, notamment vers Bangkok, Singapore et Delhi.



Cette stratégie vise à compenser les difficultés dans les hubs du Golfe comme Dubai, Doha et Abu Dhabi, habituellement essentiels pour les correspondances entre l’Europe et l’Asie.



Résultat : davantage de vols directs, des avions plus grands et une offre renforcée pour répondre à la demande, malgré un contexte géopolitique tendu.



Un article de Face aux perturbations du trafic aérien dans le Golfe Cette stratégie vise àcomme Dubai, Doha et Abu Dhabi, habituellement essentiels pour les correspondances entre l’Europe et l’Asie.Résultat : davantage de vols directs, des avions plus grands et une offre renforcée pour répondre à la demande, malgré un contexte géopolitique tendu.Un article de businesstravelnewseurope.com



Hausse des prix des billets : les compagnies aériennes répercutent la flambée du carburant

forte hausse des prix du kérosène, poussant plusieurs compagnies comme Air France-KLM, Scandinavian Airlines System ou Air India à augmenter leurs tarifs, surtout sur les vols long-courriers.



Certaines compagnies limitent toutefois l’impact grâce à des stratégies d’achat anticipé de carburant, tandis que d’autres profitent aussi de la hausse de la demande liée aux perturbations du trafic aérien mondial.



A lire sur La guerre en Iran entraîne une, poussantCertaines compagnies limitent toutefois l’impact grâce à, tandis que d’autres profitent aussi de la hausse de la demande liée aux perturbations du trafic aérien mondial.A lire sur lesechos.fr



Dida Travel accélère son expansion sur le marché européen

La plateforme chinoise Dida Travel, déjà très implantée en Asie, souhaite s’imposer sur le marché européen, notamment en Allemagne.



Fondée à Shenzhen en 2012, l’entreprise mise sur sa technologie et son expertise du B2B pour accompagner son développement international.



Une info , déjà très implantée en Asie, souhaiteFondée à Shenzhen en 2012, l’entreprise mise sur sa technologie et son expertise du B2B pour accompagner son développement international.Une info fvw.de



Voyage aux États-Unis : retards et risques de fermetures d’aéroports

La paralysie du Department of Homeland Security affecte fortement les contrôles de sécurité dans les aéroports américains, faute de personnel de la Transportation Security Administration. Cela se traduit déjà par de longues files d’attente dans des hubs comme Houston, Atlanta ou New Orleans.



Si la situation perdure, certains aéroports, notamment les plus petits, pourraient fermer temporairement.



A lire sur , faute de personnel de la Transportation Security Administration. Cela se traduit déjà parSi la situation perdure, certains aéroports, notamment les plus petits, pourraientA lire sur travelweekly.com



La Croatie dévoile un nouveau paradis nature dans les monts Zagorje

le parc des monts Zagorje, situé à proximité de Zagreb. S’étendant sur 30 000 hectares, il met en valeur une Croatie plus méconnue, loin des plages, avec forêts, collines, villages et sites historiques.



Les voyageurs peuvent y profiter de plus de 150 km de sentiers de randonnée et de pistes cyclables, explorer des châteaux emblématiques comme Trakošćan Castle ou Veliki Tabor, et découvrir grottes préhistoriques et panoramas spectaculaires.



Ce nouveau parc illustre la volonté croate de développer un tourisme durable en complément de son littoral déjà très prisé.



A lire sur La Croatie inaugure un nouveau parc naturel protégé,, situé à proximité de Zagreb. S’étendant sur 30 000 hectares, il met en valeur une Croatie plus méconnue, loin des plages, avec forêts, collines, villages et sites historiques.Les voyageurs peuvent y profiter de plus de, explorer, et découvrirCe nouveau parc illustre la volonté croate de développeren complément de son littoral déjà très prisé.A lire sur euronews.com



Hawaï : Spectaculaire éruption du Kilauea

une éruption spectaculaire avec des fontaines de lave atteignant jusqu’à 300 mètres de hauteur, entraînant la fermeture temporaire du parc national des volcans d’Hawaï et d’une portion d’un axe majeur de l’île.



A lire sur Le volcan Kilauea, l’un des plus actifs au monde, connaît, entraînant laA lire sur travelweekly.com



Everest : des règles plus strictes pour protéger la montagne



Insolite ! Le job (presque trop beau) pour aimer les hôtels… encore plus