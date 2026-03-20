Au sommaire de la revue de presse de la semaine du 16 mars 2026 :
Davantage de vols directs vers l’Asie pour contourner les perturbations au Moyen-Orient
Hausse des prix des billets : les compagnies aériennes répercutent la flambée du carburant
Dida Travel accélère son expansion sur le marché européen
Voyage aux États-Unis : retards et risques de fermetures d’aéroports
La Croatie dévoile un nouveau paradis nature dans les monts Zagorje
Hawaï : Spectaculaire éruption du Kilauea
Everest : des règles plus strictes pour protéger la montagne
Insolite ! Le job (presque trop beau) pour aimer les hôtels… encore plus
Davantage de vols directs vers l’Asie pour contourner les perturbations au Moyen-Orient
Hausse des prix des billets : les compagnies aériennes répercutent la flambée du carburant
Dida Travel accélère son expansion sur le marché européen
Voyage aux États-Unis : retards et risques de fermetures d’aéroports
La Croatie dévoile un nouveau paradis nature dans les monts Zagorje
Hawaï : Spectaculaire éruption du Kilauea
Everest : des règles plus strictes pour protéger la montagne
Insolite ! Le job (presque trop beau) pour aimer les hôtels… encore plus
Davantage de vols directs vers l’Asie pour contourner les perturbations au Moyen-Orient
Face aux perturbations du trafic aérien dans le Golfe, plusieurs compagnies européennes comme Air France-KLM, British Airways et Lufthansa Group augmentent leurs vols directs vers l’Asie, notamment vers Bangkok, Singapore et Delhi.
Cette stratégie vise à compenser les difficultés dans les hubs du Golfe comme Dubai, Doha et Abu Dhabi, habituellement essentiels pour les correspondances entre l’Europe et l’Asie.
Résultat : davantage de vols directs, des avions plus grands et une offre renforcée pour répondre à la demande, malgré un contexte géopolitique tendu.
Un article de businesstravelnewseurope.com
Cette stratégie vise à compenser les difficultés dans les hubs du Golfe comme Dubai, Doha et Abu Dhabi, habituellement essentiels pour les correspondances entre l’Europe et l’Asie.
Résultat : davantage de vols directs, des avions plus grands et une offre renforcée pour répondre à la demande, malgré un contexte géopolitique tendu.
Un article de businesstravelnewseurope.com
Hausse des prix des billets : les compagnies aériennes répercutent la flambée du carburant
Les compagnies aériennes répercutent la hausse du carburant sur les billets. @depositphotos/destinacigdem
La guerre en Iran entraîne une forte hausse des prix du kérosène, poussant plusieurs compagnies comme Air France-KLM, Scandinavian Airlines System ou Air India à augmenter leurs tarifs, surtout sur les vols long-courriers.
Certaines compagnies limitent toutefois l’impact grâce à des stratégies d’achat anticipé de carburant, tandis que d’autres profitent aussi de la hausse de la demande liée aux perturbations du trafic aérien mondial.
A lire sur lesechos.fr
Certaines compagnies limitent toutefois l’impact grâce à des stratégies d’achat anticipé de carburant, tandis que d’autres profitent aussi de la hausse de la demande liée aux perturbations du trafic aérien mondial.
A lire sur lesechos.fr
Dida Travel accélère son expansion sur le marché européen
La plateforme chinoise Dida Travel fait de l’Allemagne un marché prioritaire. @depositphotos/Wirestock
La plateforme chinoise Dida Travel, déjà très implantée en Asie, souhaite s’imposer sur le marché européen, notamment en Allemagne.
Fondée à Shenzhen en 2012, l’entreprise mise sur sa technologie et son expertise du B2B pour accompagner son développement international.
Une info fvw.de
Fondée à Shenzhen en 2012, l’entreprise mise sur sa technologie et son expertise du B2B pour accompagner son développement international.
Une info fvw.de
Voyage aux États-Unis : retards et risques de fermetures d’aéroports
Le shutdown américain pourrait entraîner la fermeture temporaire de petits aéroports. @depositphotos/Bulgn
La paralysie du Department of Homeland Security affecte fortement les contrôles de sécurité dans les aéroports américains, faute de personnel de la Transportation Security Administration. Cela se traduit déjà par de longues files d’attente dans des hubs comme Houston, Atlanta ou New Orleans.
Si la situation perdure, certains aéroports, notamment les plus petits, pourraient fermer temporairement.
A lire sur travelweekly.com
Si la situation perdure, certains aéroports, notamment les plus petits, pourraient fermer temporairement.
A lire sur travelweekly.com
La Croatie dévoile un nouveau paradis nature dans les monts Zagorje
La Croatia inaugure un nouveau parc naturel protégé, le parc des monts Zagorje, situé à proximité de Zagreb @depositphotos/xbrchx
La Croatie inaugure un nouveau parc naturel protégé, le parc des monts Zagorje, situé à proximité de Zagreb. S’étendant sur 30 000 hectares, il met en valeur une Croatie plus méconnue, loin des plages, avec forêts, collines, villages et sites historiques.
Les voyageurs peuvent y profiter de plus de 150 km de sentiers de randonnée et de pistes cyclables, explorer des châteaux emblématiques comme Trakošćan Castle ou Veliki Tabor, et découvrir grottes préhistoriques et panoramas spectaculaires.
Ce nouveau parc illustre la volonté croate de développer un tourisme durable en complément de son littoral déjà très prisé.
A lire sur euronews.com
Les voyageurs peuvent y profiter de plus de 150 km de sentiers de randonnée et de pistes cyclables, explorer des châteaux emblématiques comme Trakošćan Castle ou Veliki Tabor, et découvrir grottes préhistoriques et panoramas spectaculaires.
Ce nouveau parc illustre la volonté croate de développer un tourisme durable en complément de son littoral déjà très prisé.
A lire sur euronews.com
Hawaï : Spectaculaire éruption du Kilauea
Le volcan Kilauea, l’un des plus actifs au monde, connaît une éruption spectaculaire avec des fontaines de lave atteignant jusqu’à 300 mètres de hauteur, entraînant la fermeture temporaire du parc national des volcans d’Hawaï et d’une portion d’un axe majeur de l’île.
A lire sur travelweekly.com
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Everest : des règles plus strictes pour protéger la montagne
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Décarbonation, inondation et hobbit : l’actualité du secteur du tourisme en bref ! [ABO]
Le Nepal renforce la réglementation pour accéder à l’Everest, afin de limiter les déchets et améliorer la sécurité.
Désormais, seuls des alpinistes expérimentés, accompagnés de guides locaux, pourront tenter l’ascension, avec des preuves de compétences et un certificat médical obligatoire.
Les nouvelles règles imposent aussi aux grimpeurs de redescendre avec au moins 8 kg de déchets et de contribuer financièrement à la protection de la montagne. L’objectif est de lutter contre la surfréquentation, les embouteillages dangereux et la pollution qui ont transformé l’Everest en “poubelle à ciel ouvert”.
Si la loi est validée, ces mesures entreront en vigueur en 2027, marquant un tournant pour un tourisme plus responsable sur le toit du monde.
Un article de radio-canada.ca
Désormais, seuls des alpinistes expérimentés, accompagnés de guides locaux, pourront tenter l’ascension, avec des preuves de compétences et un certificat médical obligatoire.
Les nouvelles règles imposent aussi aux grimpeurs de redescendre avec au moins 8 kg de déchets et de contribuer financièrement à la protection de la montagne. L’objectif est de lutter contre la surfréquentation, les embouteillages dangereux et la pollution qui ont transformé l’Everest en “poubelle à ciel ouvert”.
Si la loi est validée, ces mesures entreront en vigueur en 2027, marquant un tournant pour un tourisme plus responsable sur le toit du monde.
Un article de radio-canada.ca
Insolite ! Le job (presque trop beau) pour aimer les hôtels… encore plus
Bonne nouvelle pour les amateurs de farniente : Hotels.com recrute… des testeurs de bonheur hôtelier ! Au programme : devenir “critique du service de chambre”, “chercheur en peignoirs” ou encore évaluateur de salle de sport — oui, tout ça est très sérieux (ou presque).
Les heureux élus recevront une carte-cadeau de 4 300 € pour séjourner dans l’hôtel de leurs rêves, tester peignoirs moelleux et plateaux-repas, puis raconter leur “dur labeur” sur les réseaux sociaux. Seule condition : convaincre en 200 mots et avoir un petit public en ligne.
Seul hic : le concours est pour l’instant réservé aux États-Unis. Mais on croise les doigts pour que ce “métier” ultra exigeant (tester des peignoirs, vraiment ?) arrive vite en Europe.
Une info euronews.com
Les heureux élus recevront une carte-cadeau de 4 300 € pour séjourner dans l’hôtel de leurs rêves, tester peignoirs moelleux et plateaux-repas, puis raconter leur “dur labeur” sur les réseaux sociaux. Seule condition : convaincre en 200 mots et avoir un petit public en ligne.
Seul hic : le concours est pour l’instant réservé aux États-Unis. Mais on croise les doigts pour que ce “métier” ultra exigeant (tester des peignoirs, vraiment ?) arrive vite en Europe.
Une info euronews.com