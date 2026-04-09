Stations de montagne : une saison hivernale 2025/2026 solide malgré les incertitudes

La saison hivernale 2025/2026 des stations de montagne françaises s’achève sur une note positive - Depositphotos.com, Tinieder
Selon l’Observatoire National des Stations de Montagne piloté par l’ANMSM et Atout France, la saison hivernale 2025/2026 s’achève sur un bilan globalement positif pour les stations françaises.
Portée par un bon enneigement et une fréquentation en hausse, la montagne confirme sa résilience dans un contexte pourtant incertain.
Avec une hausse de fréquentation de 2,5% par rapport à la saison précédente, les stations enregistrent un taux d’occupation moyen de 73%, contre 71% en 2024/2025. Une performance notable dans un environnement économique et international jugé défavorable.
Dans le détail, certaines périodes se distinguent particulièrement. Les vacances de Noël progressent légèrement (86% de taux d’occupation contre 85% l’an dernier), tandis que les périodes inter-vacances confirment leur montée en puissance.
Janvier affiche ainsi un taux de 67% (contre 64% en 2025) et mars 57% (contre 52%). En revanche, les vacances d’hiver accusent un léger recul (81% contre 84%), un fléchissement attribué en partie au calendrier scolaire.
Portée par un bon enneigement et une fréquentation en hausse, la montagne confirme sa résilience dans un contexte pourtant incertain.
Avec une hausse de fréquentation de 2,5% par rapport à la saison précédente, les stations enregistrent un taux d’occupation moyen de 73%, contre 71% en 2024/2025. Une performance notable dans un environnement économique et international jugé défavorable.
Dans le détail, certaines périodes se distinguent particulièrement. Les vacances de Noël progressent légèrement (86% de taux d’occupation contre 85% l’an dernier), tandis que les périodes inter-vacances confirment leur montée en puissance.
Janvier affiche ainsi un taux de 67% (contre 64% en 2025) et mars 57% (contre 52%). En revanche, les vacances d’hiver accusent un léger recul (81% contre 84%), un fléchissement attribué en partie au calendrier scolaire.
Des activités bien orientées sur l’ensemble des massifs
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Au-delà de l’hébergement, l’ensemble de l’écosystème montagne tire son épingle du jeu.
Les données de Domaines Skiables de France montrent que le nombre de journées-skieurs, arrêté au 6 mars 2026, se situe au même niveau que l’an passé, tout en dépassant de 5% la moyenne des quatre derniers hivers.
Le bon enneigement a également permis à plus de 40 domaines nordiques de prolonger leur activité jusqu’à fin mars, selon Nordic France.
Du côté de l’enseignement, le Syndicat National des Moniteurs de Ski Français enregistre une hausse de 13% des réservations de cours en ligne et une progression de 2% des heures de cours dispensées.
Enfin, les magasins de sport affichent une bonne résistance, avec une croissance de 4% du chiffre d’affaires, d’après l’Union Sport & Cycles.
Les données de Domaines Skiables de France montrent que le nombre de journées-skieurs, arrêté au 6 mars 2026, se situe au même niveau que l’an passé, tout en dépassant de 5% la moyenne des quatre derniers hivers.
Le bon enneigement a également permis à plus de 40 domaines nordiques de prolonger leur activité jusqu’à fin mars, selon Nordic France.
Du côté de l’enseignement, le Syndicat National des Moniteurs de Ski Français enregistre une hausse de 13% des réservations de cours en ligne et une progression de 2% des heures de cours dispensées.
Enfin, les magasins de sport affichent une bonne résistance, avec une croissance de 4% du chiffre d’affaires, d’après l’Union Sport & Cycles.
Une clientèle internationale en hausse
Autre enseignement majeur de la saison : le retour des clientèles étrangères.
La moitié des stations interrogées constatent une progression de la fréquentation internationale, contribuant directement au bon niveau d’activité globale. La clientèle française, quant à elle, reste fidèle : 43% des répondants évoquent une fréquentation stable par rapport à l’an dernier.
Pour Jean-Luc Boch, président de l’ANMSM, "la montagne française confirme une nouvelle fois son attractivité", soulignant la capacité des stations à séduire toutes les générations grâce à la diversité des activités et à la qualité de l’accueil.
La saison 2025/2026 confirme également les évolutions de comportement des vacanciers. Plus de la moitié des professionnels (55%) observent une préférence marquée pour les courts séjours, tandis que 50% notent une hausse des réservations de dernière minute.
Une tendance qui devrait se prolonger lors des vacances de printemps, dans un contexte marqué par les incertitudes météorologiques et économiques, ainsi que par la hausse des coûts de transport.
La moitié des stations interrogées constatent une progression de la fréquentation internationale, contribuant directement au bon niveau d’activité globale. La clientèle française, quant à elle, reste fidèle : 43% des répondants évoquent une fréquentation stable par rapport à l’an dernier.
Pour Jean-Luc Boch, président de l’ANMSM, "la montagne française confirme une nouvelle fois son attractivité", soulignant la capacité des stations à séduire toutes les générations grâce à la diversité des activités et à la qualité de l’accueil.
La saison 2025/2026 confirme également les évolutions de comportement des vacanciers. Plus de la moitié des professionnels (55%) observent une préférence marquée pour les courts séjours, tandis que 50% notent une hausse des réservations de dernière minute.
Une tendance qui devrait se prolonger lors des vacances de printemps, dans un contexte marqué par les incertitudes météorologiques et économiques, ainsi que par la hausse des coûts de transport.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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