Stations de montagne : une saison hivernale 2025/2026 solide malgré les incertitudes

La fréquentation progresse malgré un contexte tendu

Portée par un bon enneigement et le retour des clientèles internationales, la saison hivernale 2025/2026 des stations de montagne françaises s’achève sur une note positive. Malgré un contexte incertain, la fréquentation progresse et les nouvelles habitudes de consommation se confirment.



Rédigé par Amélia Brille le Vendredi 10 Avril 2026 à 11:14

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