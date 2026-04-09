logo Partez en France  
Recherche avancée

Stations de montagne : une saison hivernale 2025/2026 solide malgré les incertitudes

La fréquentation progresse malgré un contexte tendu


Portée par un bon enneigement et le retour des clientèles internationales, la saison hivernale 2025/2026 des stations de montagne françaises s’achève sur une note positive. Malgré un contexte incertain, la fréquentation progresse et les nouvelles habitudes de consommation se confirment.


Rédigé par le Vendredi 10 Avril 2026 à 11:14

La saison hivernale 2025/2026 des stations de montagne françaises s’achève sur une note positive - Depositphotos.com, Tinieder
La saison hivernale 2025/2026 des stations de montagne françaises s’achève sur une note positive - Depositphotos.com, Tinieder
TAP Air Portugal
Selon l’Observatoire National des Stations de Montagne piloté par l’ANMSM et Atout France, la saison hivernale 2025/2026 s’achève sur un bilan globalement positif pour les stations françaises.

Portée par un bon enneigement et une fréquentation en hausse, la montagne confirme sa résilience dans un contexte pourtant incertain.

Avec une hausse de fréquentation de 2,5% par rapport à la saison précédente, les stations enregistrent un taux d’occupation moyen de 73%, contre 71% en 2024/2025. Une performance notable dans un environnement économique et international jugé défavorable.

Dans le détail, certaines périodes se distinguent particulièrement. Les vacances de Noël progressent légèrement (86% de taux d’occupation contre 85% l’an dernier), tandis que les périodes inter-vacances confirment leur montée en puissance.

Janvier affiche ainsi un taux de 67% (contre 64% en 2025) et mars 57% (contre 52%). En revanche, les vacances d’hiver accusent un léger recul (81% contre 84%), un fléchissement attribué en partie au calendrier scolaire.

Des activités bien orientées sur l’ensemble des massifs

Autres articles
Au-delà de l’hébergement, l’ensemble de l’écosystème montagne tire son épingle du jeu.

Les données de Domaines Skiables de France montrent que le nombre de journées-skieurs, arrêté au 6 mars 2026, se situe au même niveau que l’an passé, tout en dépassant de 5% la moyenne des quatre derniers hivers.

Le bon enneigement a également permis à plus de 40 domaines nordiques de prolonger leur activité jusqu’à fin mars, selon Nordic France.

Du côté de l’enseignement, le Syndicat National des Moniteurs de Ski Français enregistre une hausse de 13% des réservations de cours en ligne et une progression de 2% des heures de cours dispensées.

Enfin, les magasins de sport affichent une bonne résistance, avec une croissance de 4% du chiffre d’affaires, d’après l’Union Sport & Cycles.

Une clientèle internationale en hausse

Autre enseignement majeur de la saison : le retour des clientèles étrangères.

La moitié des stations interrogées constatent une progression de la fréquentation internationale, contribuant directement au bon niveau d’activité globale. La clientèle française, quant à elle, reste fidèle : 43% des répondants évoquent une fréquentation stable par rapport à l’an dernier.

Pour Jean-Luc Boch, président de l’ANMSM, "la montagne française confirme une nouvelle fois son attractivité", soulignant la capacité des stations à séduire toutes les générations grâce à la diversité des activités et à la qualité de l’accueil.

La saison 2025/2026 confirme également les évolutions de comportement des vacanciers. Plus de la moitié des professionnels (55%) observent une préférence marquée pour les courts séjours, tandis que 50% notent une hausse des réservations de dernière minute.

Une tendance qui devrait se prolonger lors des vacances de printemps, dans un contexte marqué par les incertitudes météorologiques et économiques, ainsi que par la hausse des coûts de transport.


Lu 182 fois

Tags : anmsm, station montagne
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Top of Travel

Brand news Partez en France

La Corse à moins de 599€ : des offres pour ouvrir l’île à tous les budgets !

La Corse à moins de 599€ : des offres pour ouvrir l’île à tous les budgets !
Depuis des décennies, Ollandini Voyages s’impose comme le spécialiste incontournable des vacances...
Dernière heure

Flambée du kérosène : Air France double le montant de sa surcharge !

Stations de montagne : une saison hivernale 2025/2026 solide malgré les incertitudes

TAP Air Portugal boucle 2025 avec un bénéfice net positif

Entre curiosité et méfiance, l’IA s’installe dans la préparation des vacances

Switzerland Travel Centre, tour-opérateur en Suisse

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France

Choisissez votre thématique de fin d'année avec Hôtels Circuits France
Spécialistes des séjours découvertes et de séjours thématiques tout compris et sur-mesure, organisés à travers les...

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes
Pour redécouvrir la France des régions, au fil de beaux séjours dans des hôtels-restaurants de charme et de caractère....

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France
Depuis plus de 32 ans, Hôtels Circuits France (HCF) s’impose comme un partenaire de référence pour les professionnels...

Brand News

TourMaG lance "Travel Dash Board", son outil spécial crise Moyen-Orient

TourMaG lance "Travel Dash Board", son outil spécial crise Moyen-Orient
Face à l’escalade des tensions au Moyen-Orient et à ses répercussions sur le tourisme mondial,...
Les annonces

LE GROUPE SALAUN - Responsable d'Unité Technique H/F - CDI - (Dijon (21))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Dijon (21))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

A VENDRE - Agence de voyages sur-mesure Premium - (Paris (75))
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Viva Resorts by Wyndham : une mise en scène féérique pour le succès de vos opérations groupes

Viva Resorts by Wyndham : une mise en scène féérique pour le succès de vos opérations groupes

Mieux vaut prévoir sa croisière PLEIN CAP à l’avance !

Mieux vaut prévoir sa croisière PLEIN CAP à l’avance !
Distribution

Distribution

P. Doucet (Terre d’Ailleurs) : « Faire au moins aussi bien qu'en 2025 et préserver l’équilibre »

P. Doucet (Terre d’Ailleurs) : « Faire au moins aussi bien qu'en 2025 et préserver l’équilibre »
Partez en France

Partez en France

Stations de montagne : une saison hivernale 2025/2026 solide malgré les incertitudes

Stations de montagne : une saison hivernale 2025/2026 solide malgré les incertitudes
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Destination refuge : l'Islande, la valeur sûre d'Eric Baetens (Vidéo)

Destination refuge : l'Islande, la valeur sûre d'Eric Baetens (Vidéo)
Production

Production

Pacha Tours & Rev’Vacances dévoilent leurs "Coups de Cœur 2026"

Pacha Tours &amp; Rev’Vacances dévoilent leurs "Coups de Cœur 2026"
AirMaG

AirMaG

Flambée du kérosène : Air France double le montant de sa surcharge !

Flambée du kérosène : Air France double le montant de sa surcharge !
Transport

Transport

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans

DiscoverEU : 5 000 Pass Interrail à décrocher pour explorer l’Europe à 18 ans
La Travel Tech

La Travel Tech

Entre curiosité et méfiance, l’IA s’installe dans la préparation des vacances

Entre curiosité et méfiance, l’IA s’installe dans la préparation des vacances
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Hôtellerie : Accor consolide sa présence au Maroc

Hôtellerie : Accor consolide sa présence au Maroc
HotelMaG

Hébergement

Honotel poursuit son développement à Paris avec l’acquisition du Pavillon Monceau

Honotel poursuit son développement à Paris avec l’acquisition du Pavillon Monceau
Futuroscopie

Futuroscopie

Fin de Sora : l'IA, le temps des illusionnistes ? [ABO]

Fin de Sora : l'IA, le temps des illusionnistes ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?

CSE, associations, clubs : comment rendre les séjours collectifs plus durables ?
CruiseMaG

CruiseMaG

Avec le Hero of the Seas, Royal Caribbean pousse à son maximum le modèle Icon

Avec le Hero of the Seas, Royal Caribbean pousse à son maximum le modèle Icon
TravelJobs

Emploi & Formation

Vacancéole recrute plus de 160 saisonniers et CDI pour l’été 2026

Vacancéole recrute plus de 160 saisonniers et CDI pour l’été 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT renforcent leur plateforme unifiée voyage et dépenses

SAP Concur et Amex GBT renforcent leur plateforme unifiée voyage et dépenses
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias