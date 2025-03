Les Bahamas récompensent les agents de voyage avec un nouveau programme exclusif

Notre partenariat avec la communauté des agents de voyage en France a joué un rôle clé dans l'augmentation régulière du nombre de voyageurs français vers les îles des Bahamas. En lançant aujourd'hui le Bahamas Travel Agents Rewards Programme, nous souhaitons renforcer nos relations avec les professionnels français du tourisme en facilitant et en récompensant les agents qui vendent des voyages vers les Bahamas

Grâce à des campagnes marketing bien ciblées qui ont augmenté la visibilité des Bahamas en France, l'envie de voyager dans nos îles n'a jamais été aussi fort. Le lancement de ce nouvel incentive pour les agents de voyage permet aux professionnels du tourisme de disposer d'un plus grand nombre d'établissements hôteliers aux Bahamas et d'être davantage encouragés à vendre des voyages dans nos îles

Le programme offre des récompenses variées selon le type et la durée des réservations de la destination . Les agents peuvent, avec un minimum de 5 chambres, sur le site BahamasAgentRewards.com. Des récompenses standard de 20,00 € sont offertes pour les réservations d'au moins quatre nuits à Nassau et Paradise Island, tandis que les réservations à Grand Bahama Island ou dans l'une des îles extérieures rapportent 30,00 €, sur la base d'une occupation double., a souligné l'importance de cette initiative : "".Le programme est facilité par, unepermettant aux agents de. Le lancement coïncide avec la disponibilité de vols quotidiens au départ de Londres via British Airways et des connexions via les États-Unis et le Canada., a commenté : "".Les agents de voyage intéressés peuvent s'inscrire sur lepour obtenir tous les détails du programme.