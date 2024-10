Les Bahamas lancent leur e-learning en français

Le Bahamas Ministry of Tourism, Investments and Aviation (BMOTIA) a lancé son programme d’e-learning en français à destination des agents de voyages et tour-opérateurs. Les professionnels du tourisme auront accès à des informations pratiques, des contenus multimédias et des quiz interactifs, pour découvrir ou redécouvrir les Bahamas et devenir un véritable expert de la destination.Les inscrits auront également accès aux offres promotionnelles et aux ressources nécessaires à la vente de la destination (galerie photos et vidéos, répertoire des hébergements, argumentaire de vente, etc.).