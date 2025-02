Voyage : SpaceX et les Bahamas dévoilent une nouvelle aventure touristique

"Family Islands"

Il y a maintenant une année dans une chronique du 28 février 2024, j’annonçais aux lecteurs de TourMaG, l’accord entre les Bahamas et Space X. Pour mémoire cet accord, une première pour une destination touristique, permettait à Space X la création de futures stations d'atterrissage et de réception, la première à l’est des Exumas, à 1 359 miles (2 187 kms) des Etats-Unis.Pour les Bahamas cet accord permettait aux touristes d’avoir une vue privilégiée pour assister au spectacle impressionnant des atterrissages des boosters de SpaceX, de plus SpaceX s’engageaient dans divers opérations, comme : conforter, sécuriser et développer la connectivité Internet via Starlink, le réseau d’Elon Musk, à plusieurs endroits desÉgalement Musk s’engageait à :, la seule de ce type en dehors des États-Unis, qui devrait devenir une attraction majeure, une action en faveur de la sensibilisation éducative à travers les sciences, l'ingénierie technologique et les mathématiques ainsi que des présentations axées sur l'espace plusieurs fois par an, etc…Quasiment un an après jour pour jour le 18 février 2025 le propulseur d'appoint Falcon 9 de SpaceX a atterri pour la première fois aux Bahamas sur un navire drone autonome au large des côtes des Exumas devant des milliers de Bahaméens, des vacanciers et grâce aux chaines de télévisions, à des millions de téléspectateurs à travers le monde de connaître les Bahamas si ce n’était pas encore le cas.