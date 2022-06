Tourisme USA : "les agences doivent informer leurs clients" sur la situation ! 🔑

" Si nous réclamons les surcharges carburant sur l'aérien et les autocars, pour les hausses de tarifs qui concernent les hÎtels et restaurants, nous absorbons les augmentations. Nous sommes obligés de sacrifier nos marges ", poursuit Jean Eustache d'AmériGo.



"Il est clair que ce n'est pas le monde d'avant, il est donc important d'avertir les clients", lance JĂ©rĂŽme Thomann de Jetset Voyages.



"Il faut vraiment que les agences informent leurs clients. Un client averti sera plus patient et plus conciliant ", insiste le PDG d'AmériGo.



" Nous expliquons la situation au maximum aux agences, dÚs le devis jusqu'au carnet de voyages ", complÚte Nathalie Delame. " Nous espérons que l'information circule jusqu'aux clients. Un client avisé sera plus compréhensif."



Du cĂŽtĂ© de Jetset Voyages aussi l'information est une prioritĂ© : " DĂ©jĂ dĂšs le devis, puis Ă la rĂ©servation et enfin dans le carnet de voyages, nous expliquons le monde aprĂšs-Covid. Le client peut penser qu'il a payĂ© un prix plus, sans avoir la mĂȘme qualitĂ© de service. Si le client est au courant, ça passera toujours mieux. Les clients Jetset ne sont jamais jamais seuls et ont toujours le soutien des partenaires locaux ."



Emmanuelle Vaugeois Bolanos de Scenic Roads le martĂšle Ă son tour : "Lorsque les clients sont prĂ©venus, ils rĂ©agissent totalement diffĂ©remment, ils n'ont pas l'impression que l'on se fiche d'eux. Il faut leur dire d'ĂȘtre patients.



Sur place nous faisons notre maximum pour rappeler tous les hÎtels, pour que les chambres soient nettoyées et nos guides sont aussi prévenus pour expliquer la situation à la clientÚle" .



MĂȘme son de cloche du cĂŽtĂ© de Jonview au Canada : " Nos fournisseurs sont prĂ©sents et sont impatients d’accueillir les visiteurs, mais il est important d’informer les voyageurs, avant leur arrivĂ©e, que nous sommes toujours en reprise et que les changements de derniĂšre minute sont possibles et presque inĂ©vitables ".



Louis Michaud, chef des ventes de Jonview ajoute : "Pour 2022, il est donc essentiel d’aviser les voyageurs que leur aventure canadienne amĂšnera peut-ĂȘtre quelques surprises, mais surtout de belles dĂ©couvertes ."



"Malgré cela, il ne faut pas perdre de vue que les paysages restent toujours aussi magnifiques !", lance à son tour la fondatrice de Scenic Roads !