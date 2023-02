Jean Eustache (AmériGo) : "En 2024 on visera de nouveaux challenges" 🔑

L’équation n’est pas simple. Il y a des jours où nous sommes débordés de demandes groupes, sur-mesure…



Oui, il faut former à nouveau dans les agences. Mais le manque de personnel est aussi une réalité comme je le disais, dans tous les métiers, et dans les agences également.



Avant la pandémie, lorsque nous envoyions des documents aux agences, elles avaient le temps de vérifier une deuxième fois : par exemple le nom des voyageurs… Là on se rend bien compte qu’elles n’ont plus le temps de faire certaines vérifications.

Oui, et cela m’interroge. Car tous les avions sont complets.



Les voyageurs se débrouillent-ils de plus en plus seuls pour leurs voyages ? A chaque grande crise, j’ai l’impression que nous descendons d’une marche et qu’ensuite nous ne les remontons jamais complètement.



Est-ce que pour les intermédiaires que nous sommes les volumes ne vont pas baisser ? C’est à nous de réagir et de nous réorganiser. Certaines compagnies aériennes nous font comprendre qu’elles arrivent à remplir sans intermédiaire…



Ce que je constate c’est qu’il y a un trou dans la raquette. Le segment haut de gamme marche très bien chez nous, ainsi que ce qu’on pourrait appeler "les premiers prix".



En revanche "l’entre deux", je ne sais plus ce que les voyageurs recherchent. Et comme il y a moins de flux, nous avons du mal à tester et à déterminer ce que souhaitent les clients.



Où sont les clients du milieu de gamme ? Je me pose la question. Et puis sur la tendance tant annoncée d’un tourisme plus authentique tourné vers l’habitant, force est de constater qu’il ne prend pas trop chez nous. C’est pourtant une production que nous avons.

J’ai bien des idées, mais nous sommes déjà débordés et je comprends les équipes qui ont déjà fort à faire. Il faut donc se restreindre un peu.



Nous allons retrouver le rythme en 2023 et, en 2024, nous viserons de nouveaux challenges.