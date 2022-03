TourMaG.com - L'Amérique du Nord a retrouvé des couleurs depuis l'annonce de l'ouverture du Canada en septembre et des Etats-Unis en novembre 2021 ?



Jean Eustache : Oui comme je vous le précisais plus haut, la demande est très forte sur les voyages à la carte, surtout sur le Canada et les USA. En revanche sur ces destinations, nous sommes confrontés à des hausses de prix due à l’inflation et à un retour à la normale des prestataires qui n’est toujours pas à 100 %.



Les loueurs manquent de voitures (crise des semi-conducteurs), des hôtels ont fermé, et nous sommes d’avantage « en concurrence » avec la clientèle domestique.



Avec des frontières fermées pendant 18 mois, les Canadiens et les Américains se sont mis à découvrir leur propre pays. Ils remplissent les hôtels à certaines périodes et surtout ils paient plus cher et laissent de plus gros pourboires.



Et puis les prix augmentent. Nous sommes dans une vraie spirale inflationniste en Amérique du Nord. La journée d'autocar est plus chère, idem pour les guides...



Enfin les partenaires resserrent les rangs. Ils ont durci les conditions d'annulation, de départs ou encore d'acompte... Globalement tout devient plus compliqué.