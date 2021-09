Partenariat stratégique : mariage surprise entre AmériGo et Asia, dans quel but ?

Dans un premier temps, Amerigo et Asia vont mutualiser leur développement commercial

Crise ou pas, il existe toujours une foultitude d'opportunités, ce ne sont pas Asia et Amérigo qui diront le contraire. Les deux tour-opérateurs viennent de se rapprocher sur le segment groupes avec l'arrivée de Grégory Gueugnon à la tête des services groupes d'Asia et Amerigo. Si pour l'heure l'alliance se concentre sur le développement commercial de ces entreprises et sur l'aspect technique, il se pourrait que celle-ci aille plus loin...

Rédigé par Romain POMMIER le Mardi 14 Septembre 2021

Lu 197 fois