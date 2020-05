Exclusif - ASIA vous initie à l'art de voyager... en "3D" avec sa Collection France

TourMaG.com - Est-ce one shot compte tenu de la pandémie où avez-vous l’intention de persévérer et de pérenniser la destination France à votre catalogue ?



Guillaume Linton - Il serait imprudent et irréaliste d'imaginer que le tourisme reprendra à terme exactement sous les formes que nous avons connues jusque là.



Suite au covid-19, la brutale prise de conscience des impacts écologiques, humains, environnementaux et sociétaux liés au transport et au tourisme mondialisés doit nous amener à réfléchir en profondeur à notre responsabilité et à notre rôle dans l'écriture d'un tourisme plus vertueux.



Nous sommes très heureux donc de pouvoir apporter notre petite contribution à la relance de l'activité touristique en France et de faire profiter ainsi nos opérateurs partenaires, privés de clients étrangers, de notre connaissance du marché émetteur et de notre force de commercialisation.



Le dispositif de lancement envisagé, orchestré par Sophie Landes, notre directrice marketing, a ainsi vocation à s'adresser à la fois à nos clients individuels (couples, familles, tribus) et aux groupes constitués (amicales, associations, groupes d'amis) et va mobiliser pendant quelques semaines l'énergie d'une cinquantaine de personnes chez Asia.



Au-delà de la réponse tactique à l'impossibilité de faire voyager nos clients dans les semaines qui viennent vers nos destinations cœur de métier d'Asie, du Moyen-Orient et du Pacifique, il s'agit également pour nous de proposer une nouvelle façon de voyager.



TourMaG.com - quelles sont les caractéristiques de ces nouveaux produits ?



Guillaume Linton - Au travers de la programmation de la France, c'est en quelque sorte à un nouvel art de voyager que nous proposons d'initier nos clients, comme un prélude à de futurs voyages vers l'Asie et le Pacifique.



Il s'agit de leur faire découvrir un nouveau "rituel de voyage" qui suggère que la préparation à l'évasion lointaine est au moins aussi importante que le voyage en lui-même.



Mieux voyager à l'avenir, peut-être moins souvent mais plus longtemps, plus lentement et plus intensément, afin d'apprécier pleinement l'Autre et l'Ailleurs, supposera une réelle mise en condition initiatique.



J'appelle cela l'art de voyager en 3D ! Ce sont 3 étapes que nous allons proposer à nos clients dès cet été, pour une expérience de voyage émotionnelle réussie.



La Détente d'abord, près de chez soi, au cours d'un WE ou d'une excursion à la journée, au travers de balades thématiques, de rencontres d'expatriés passionnés ou de belles visites guidées et ludiques en famille de musées dédiés aux cultures d'Asie (ex : Guimet, Cernuschi), du Moyen-Orient (ex : Institut du Monde Arabe, ailes perse et orientale du Louvre) et du Pacifique (ex : Musée du Quai Branly). Ideal pour initier les voyageurs d'herbe aux arts et traditions lointaines.



La Découverte ensuite, au travers des séjours rayonnants et des itinéraires combinant culture et zénitude au cœur de nos régions françaises, emprunts d'un art de vivre, d'une gastronomie et d'une douceur langoureuse que l'on retrouvera ensuite sur nos terres asiatiques.



Le Dépaysement lointain enfin, lorsque les frontières s'ouvriront et que nous pourrons à nouveau faire partir nos clients vers nos destinations d'Asie et du Pacifique.



Pour avoir été longuement attendue et soigneusement préparée au travers des 2 premières étapes, l'expérience ne devrait en être que d'autant plus intense et fortement appréciable pour petits et grands voyageurs.



Au gré des envies de nos voyageurs, nous pourrons ensuite décliner ce rituel en 3 étapes autour de nos destinations clefs (ex : le Japon en 3D, la Thailande en 3D, l'Australie en 3D...).



Rien de tel pour devenir l'acteur à part entière de son voyage, plutôt qu'un simple spectateur et découvrir ainsi en cinémascope, toute la palette d'expériences immersives, de moments de partage et de rencontres, scénarisés par nos équipes en France et accompagnées par nos guides passionnés à destination.



Nombreux sont les supports qui dans la foulée de Tourmag, ont suivi et salué ces dernières semaines cette initiative dans la presse grand public (articles de Valérie Sasportas dans le Figaro) et télé (JT de CNews et de France24,

chronique voyage de Sophie Jovillard sur France2).



Cela confirme bien l'intérêt marqué du marché pour de telles propositions de voyages.



Le voyage de demain, conçu comme un réel enrichissement plutôt qu'un simple divertissement, s'invente dès aujourd'hui !