Ponant organise une croisière yoga et bien-être dans les Caraïbes

Cette croisière sera une véritable parenthèse et l’occasion d’un voyage intérieur où sérénité et calme seront de mise. Une expérience inoubliable pour explorer et transformer son rapport au corps et aux émotions

où ses passagers pourront admirer des littoraux sauvages et des archipels préservés.Les passagers seront également invités à, permise grâce à un, fondatrice du Tigre Yoga Club En lien avec sa philosophie Explore to inspire, Ponant enrichit donc encore un peu plus ses croisières.», a expliqué Elodie Garamond dans un communiqué.