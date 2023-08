Vallée de la Loire : un projet hôtelier grandiose sous le label Six Senses 🔑

"rejoindre le golf des Bordes".

Le futur complexe hôtelier et résidentiel s'affiche grandiose. Il comprend d'abord un, une marque de luxe du groupe hôtelier InterContinental.Une partie dessera installée dans des lodges en plein cœur de la forêt. En outre, huit suites seront aménagées dans les étages du "château de Bel Air" dont le rez-de-chaussée accueillera un bar lounge et un restaurant gastronomique honorant la grande tradition culinaire française.Le projet prévoit, par ailleurs,avec leur bar et grill,où l'on pourra déjeuner et dîner en terrasse ainsi qu'un salon privé, unavec sauna et hammam, une piscine intérieure et un bassin de vitalité, une salle de sports spacieuse et un studio de yoga.Lire aussi : Six Senses ouvre un premier hôtel urbain à Rome Par ailleurs, tout un village sera aménagé intégrant des activités de loisirs, des commerces, un bar à vins, un marché, un amphithéâtre, une orangerie pour des réceptions et un espace dédié à la jeunesse.S'y ajouteront(de 220 à 662 m2) bâties sur des terrains allant jusqu'à 7 000 m2. Gérées par Six Senses, elles bénéficieront de services hôteliers très haut de gamme.Leurs propriétaires pourront, s'ils le souhaitent, bénéficier des prestations et activités proposées par l'hôtel etCes villas pourront être louées lorsque leurs propriétaires ne les utiliseront pas, Six Senses se chargeant alors de la gestion de ces nouveaux clients. La commercialisation de ces villas débutera cet été.